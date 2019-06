Eliana Michelazzo rivela, Simone Coppi era Andrea Ginevra. Una donna confessa: ‘L’ho amato per 20 anni’

Eliana Michelazzo rivela un’altra sconcertante verità: prima Simone Coppi era Andrea Ginevra. L’account fake ha avuto per 20 anni una fidanzata vera

Emergono alla luce nuove testimonianze che riguardano il marito fantasma di Eliana per ben 10 anni, Simone Coppi. Una donna scrive alla Michelazzo dicendo che anche lei l’ha amato per 20 anni, stessa persona con nome diverso.

La Michelazzo, Simone Coppi e le dichiarazioni della donna

Continua il caso Prati-Caltagirone e molte cose rimangono ancora un mistero. Infatti ancora non è chiaro chi ci sia dietro l’identità del fantomatico Mark Caltagirone e del ”marito’‘ di Eliana Michelazzo tale Simone Coppi, con il quale l’ex agente della Prati diceva di essere sposata da 10 anni.

Un teatro di bugie ed inganni, ed a oggi si aggiungono ancora dei pezzi al puzzle. Eliana, ospite dalla d’Urso aveva dichiarato che solo adesso a distanza di anni si è resa conto che il marito Simone in realtà non esiste, infatti dopo varie ricerche è emerso che Simone Coppi in realtà è Stephan Weiler.

Il ragazzo di cui hanno preso le foto per creare profili falsi, è un modello Svizzero totalmente ignaro di ciò che stava succedendo.

Ad oggi spunta fuori un’altra donna che ha scritto alla Michelazzo di aver riconosciuto il ragazzo in tv ma lei lo conosce come Andrea Ginevra e lo ama da 20 anni.

Chi è la donna innamorata da 20 anni di ”Andrea Ginevra”

La donna che ha fatto quest’affermazione si chiama Marzia Mastropietro, ed ha commentato una foto Instagram della Michelazzo affermando di amare ”Andrea Ginevra” da 20 anni.

La donna dopo aver visto Live non è la d’Urso ha riconosciuto nel volto del modello il suo Andrea Ginevra e presa dallo sconforto a scritto ad Eliana.

“Io l’ho amato per vent’anni, stesse foto. Il mio Andrea Ginevra. Tu solo dieci”.

Questo quanto scritto da Marzia, ed Eliana risponde dicendo che la stava cercando e che lei è stata la prima vittima.

Dopo questa rivelazioni sorgono spontanee molte domande come ad esempio: nel 1999 Stephan aveva solo 15 anni si è innamorata di un adolescente? E sopratutto 20 anni fa non c’erano i social come oggi come si sono conosciuti?