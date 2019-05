Eliana Michelazzo lesbica, emerge la relazione con Pamela: lei replica sui social

Dagospia getta la bomba: pare che ieri sera, a “Live-non è la D’Urso”, Eliana Michelazzo abbia mentito: ecco qual è la vera relazione che la lega a Pamela Perricciolo

Emerge un’indiscrezione secondo la quale Eliana Michelazzo abbia mentito a Barbara D’Urso. Secondo la nota testata “DagoSpia”, dalla quale è partito tutto lo “scandalo Prati”, sarebbe una storia di soldi per Pamela Prati e si tratterebbe, invece, di amore saffico tra Eliana e Donna Pamela: le due starebbero insieme da anni, vivrebbero assieme e, sempre insieme, avrebbero gestito i falsi profili dell’albero genealogico dei Coppi.

Eliana Michelazzo e Pamela lesbiche? La verità

Non importa che Pamela Prati sia stata plagiata o no: la tesi che sostiene DagoSpia è che sia piena di debiti da Bingo e che tutto il matrimonio con Marco Caltagirone sia stata una trovata mediatica per un massiccio ritorno economico.

Non sono mancati i commenti sul web, dopo la rivelazione dell’amore omosessuale tra le due della AiCos Managment:

Pratiful: emergono i presunto debiti da gioco di Pamela Prati

Commenti che, sicuramente, danno una nota sarcastica a tutta la situazione “Pratiful”, il “Beautiful” moderno che ha fatto appassionare milioni di telespettatori, tenendoli letteralmente incollati al programma “Live” della D’Urso. Ieri sera è stato svelato l’inganno di Caltagirone ed Eliana Michelazzo, finalmente, ha confessato tutto.

Non ho mai incontrato marco Caltagirone, l’ho visto solo una volta in foto e sentito in un audio. la voce era diversa rispetto a quella della chiamata in diretta

Ha dichiarato Eliana.

Eliana Michelazzo nega la relazione con la Perricciolo

Tra le tante cose che ha confessato, in piena notte, ad un giornalista di “Live”. Dopo il post di DagoSpia che la vedeva protagonista di una relazione con la Perricciolo, Eliana ha negato tutto:

Cosa vi dico? Io sto con la coscienza apposto. dite cio’ che volete. se fossi gay, non sarebbe un problema.

Insomma, un romanzo che nonostante l’intervento della D’Urso ancora non ha trovato il suo epilogo.