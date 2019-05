Eliana Michelazzo nuove confessioni, l’ex manager di Pamela Prati si apre a 360° gradi e dichiara: “Sono malata mentalmente”

Ormai la storia che vede coinvolta Eliana Michelazzo, Pamela, Prati e Pamela Perricciolo, sta facendo ancora parlare. Come in molti sanno infatti le tre donne, avrebbero inventato tutta una storia per avere un successo mediatico. Parliamo appunto della presunta storia d’amore tra il presunto imprenditore Marco Caltagirone e Pamela Prati.

A quanto pare Pamela Prati insieme alle due donne, avrebbe inventato tutta una storia sul presunto Marco Caltagirone. Pamela Prati come ha raccontato in vecchie intervista, diceva di essere follemente innamorata di questa persona inventando anche di avere adottato dei bambini con l’uomo. Una famiglia apparentemente perfetta, se non fosse per il fatto che la storia era stata completamente inventata.

Una storia che ha dell’incredibile e per di più solo per riavere un successo perso da Pamela, dopo l’ultima apparizione al Grande Fratello.

Eliana Michelazzo confessa:” Sono malata”

La ex manager di Pamela Prati, continua a difendersi dalle continue accuse, per il polverone alzato insieme alle due donne. La Michelazzo intervistata da Giada Di Micelli nel programma Non succederà Più su Radio Radio, ha dichiarato anche dell’altro: La donna infatti durante l’interista ha parlato del suo marito fantasma che l’ha tenuto sentimentalmente legata per ben 10 anni. La giovane Eliana ha infatti detto:

“Io ogni Natale facevo i regali al mio marito immaginario e lo stesso faceva anche mia mamma, poverina. Facevo i regali a lui e tutti i familiari inventati si Simone, io avevo una suocera, un cognato, un cugino.

Eliana continua:

“Pensa che io ho smesso di fumare perché lui aveva problemi cardiaci. Capisci? Lui aveva smesso e mi aveva convinta a smettere.

Inoltre Eliana durante la scioccante intervista, rivela anche di non aver avuto più rapporti sociali con Donna Pamela, poichè ha deciso di denunciarla definitivamente.

Ogni puntata che andavo da Barbara aprivo un tassello, dopo le puntate chiedevo alla Perricciolo dove fossero tutti i miei parenti e lei mi diceva che non lo sapeva. Ma era stata lei a parlarmi di loro e presentarmeli virtualmente. Questo è un manicomio, adesso Simone sui social si chiama Eliana al contrario Anaile. Se c’è qualcuno dietro a Donna Pamela deve uscire allo scoperto! Perché qualcuno dietro c’è. Pensa che ogni spostamento che facevo dovevo comunicarlo a Donna Pamela, che a sua volta diceva tutto al suo ex ragazzo, ossia il fratello di Simone Coppi. Ogni mio movimento era segnato.

Ma Eliana spiga di essere stata ingannata da Pamela Perricciolo a tal punto da credere che le foto che lei le mostrava, fossero del suo Simone, che con alcune indagini, ha scoperto essere un modello svizzero: