Tina Cipollari, la minaccia dopo la lite con Eliana Michelazzo: “Ti succederanno cose brutte”

Eliana Michelazzo, l’agente di Pamela Prati e la furia contro Tina Cipollari. Dopo una lettera minacciosa: ”Ti succederanno cose brutte”

L’agente di Pamela, Eliana ha partecipato al programma di Maria de Filippi Uomini e Donne. E Tina dopo aver avuto una violenta discussione proprio con la Michelazzo ricevette una lettera minatoria.

La lettera minatoria ricevuta da Tina e la discussione con Eliana

Protagonista del gossip delle ultime ore proprio Eliana, l’agente di Pamela Prati coinvolta anch’essa nel caso Prati-Caltagirone.

Ma spunta fuori nelle ultime ore anche una lettera minatoria ricevuta da Tina dopo aver avuto una discussione con la Michelazzo.

Dieci anni fa Eliana ha partecipato alla trasmissione Uomini e Donne come corteggiatrice di Federico Mastrostefano.

Infatti, proprio all’interno del programma l’agente della Prati e la Cipollari ebbero una lite furiosa, a seguito della quale Tina ha ricevuto una lettera anonima con delle minacce nella quale le si intimava di lasciare stare Eliana altrimenti le sarebbero successe brutte cose.

Interpellata sulla vicenda la Michelazzo, tempo fa, si dichiarò estranea ai fatti dicendo di non sapere chi aveva scritto la lettera.

E tutt’ora rimane io mistero: chi ha scritto la lettera? Probabilmente qualcuno vicina all’agente.

La Michelazzo e la scioccante verità su Marck Caltagirone

Coinvolta anche lei nel caso Caltagirone, Eliana decide di rivelare la verità sulla storia che ha fatto tanto discutere tra Pamela e Marck.

Infatti l’agente della Aicos Management è stata partecipe in prima persona della vicenda e ha deciso di fare chiarezza sulla situazione rilasciando un’intervista che andrà in onda nella prossima puntata di Live Non è la D’Urso.

Ma dopo aver fatto scioccanti rivelazioni su Mark, Eliana chiede di poter partecipare al reality show condotto sempre dalla D’Urso il Grande Fratello per scappare alle numerose critiche e pressioni che riceverà quando andrà in onda in televisione la verità sull’identità dell’ex compagno della Prati.