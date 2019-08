Eliana Michelazzo presenta il fidanzato sui social ma oscura il volto: ‘Dopo Simone Coppi un altro fantasma?’

Eliana Michelazzo la manager dello scandalo Mark Caltagirone, è tornata sui social per annunciare qualcosa di clamoroso. Ma il dubbio dei fan irrompe e tuona tra i commenti

Eliana Michelazzo supera il dramma di aver scoperto che suo “marito” da dieci anni non esisteva e afferma di essersi ora fidanzata nuovamente. Ma i fan hanno dei dubbi.

Eliana e Simone Coppi inganno o ingenuità?

Mai la TV italiana aveva assistito a un “affaire” come quello che ha infiammato nel 2019 tutti i media del nostro paese e non solo per molti mesi finendo poi in una bolla di sapone.

Stiamo parlando del caso Mark Caltagirone, fidanzato misterioso di Pamela Prati che nel corso della storia si è scoperto essere inesistente.

La vicenda, surreale in tutti gli aspetti, si è allargata coinvolgendo numerosi Vip e scoperchiando un “vaso di Pandora” di identità finte e piani per ingannare ignari (o forse complici) innamorati.

Una delle principali protagoniste è stata proprio Eliana Michelazzo – manager insieme alla Perricciolo, dell’Agenzia Aicos Management di cui faceva parte la Prati.

Nel momento in cui le bugie sono emerse, le tre donne hanno cominciato ad accusarsi a vicenda ma nulla è stato mai chiarito del tutto né in tv né in altra sede.

E qui entra in scena un’altra Eliana, non più sicura e anche strafottente ma fragile e con un segreto inconfessato:

da dieci anni aveva una relazione virtuale con un uomo che proprio durante le ospitate a Live-Non è la D’Urso scopre essere totalmente inventato.

Simone Coppi da lei dichiarato come suo marito, giudice antimafia minorile, in realtà non è mai esistito. Inventato non si sa se da lei o da qualcun altro, rubando le foto del bellissimo modello svizzero Stephan Weiler

La scoperta e l’incontro col “vero” Simone Coppi per Eliana pare essere stata devastante: ha pianto e si è disperata e ha fatto cambiare idea a quanti l’avevano fino ad allora additata come falsa e calcolatrice.

Successivamente Eliana è faticosamente andata avanti, nelle sue Storie Instagram ha condiviso con i suoi fans il percorso di rinascita,

“UNA STORIA COME LA MIA NON ANDREBBE RACCONTATA…PERCHE’ IL MIO MONDO E’ TANTO PROIBITO QUANTO FRAGILE…””..ANNI PERSI RINCORRENDO UN AMORE FANTASMA..””VOGLIA DI VIVERE LIBERA DA CHI MI HA FATTO SOLO DEL MALE…”

Tantissimi i fan che le credono e la sostengono ma molti non riescono a dimenticare le molte bugie e nutrono seri dubbi sulla sua ingenuità.

La rivelazione Social: Eliana ci ricasca o stavolta è vero?

La Michelazzo sorprende tutti con una recentissima foto che non lascia più dubbi: la ex manager ha ritrovato l’amore che aveva messo da parte per dieci lunghissimi anni, in attesa del finto marito.

Lo dimostra con una foto delle loro mani romanticamente intrecciate e una dedica speciale

“NON SERVONO PAROLE SERVE POCO PER SENTIRSI SERENI”

i fan si sono scatenati nel toto-identità ma molti dubitano che tutto sia vero, probabilmente ancora scottati dalla storia passata.

“CI FARAI VEDERE UNA FOTO COMPLETA”

“UN ALTRO FANTASMA E FOTO FINTA?”

“MA SIMONE NON E’ GELOSO ORA?”

Eliana sorride e svia le critiche promettendo che presto mostrerà il suo nuovo amore.

Così fa, postando alcune storie in cui si vede un ragazzo di nome Daniele che ride e scherza accanto a lei in macchina e in un locale.

Nei video postati fino ad ora non sono comportamenti o conferme da parte del ragazzo che il rapporto tra i due sia effettivamente d’amore e non di semplice amicizia.

Eliana ci ha abituato a colpi di scena incredibili, vedremo cosa succede questa volta e se ha finalmente trovato la persona giusta per darle l’amore che merita, dopo tanti anni passati da sola.