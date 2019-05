Eliana Michelazzo, l’ex manager di Pamela Prati, si sfoga nel cuore della notte sui social: ” Sono schifata, vergognatevi”

Eliana Michelazzo travolta dagli insulti social

Eliana Michelazzo, ex manager di Pamela Prati torna sui social più agguerrita che mai. La donna, come in molti sanno, continua ad essere fortemente criticata, per il polverone mediatico che hanno alzato con la storia fittizia di Pamela Prati con un certo imprenditore Mark Caltagirone.

Eliana Michelazzo sbotta sui social

Eliana, dopo le dure accuse nei suoi confronti ha finalmente deciso di dire tutta la verità sulla storia inventata da Pamela Prati, Pamela Perricciolo e la stessa Michelazzo. La donna dopo aver confermato tutta la verità sull’inesistenza di Marco Caltagirone a Live-Non è La D’Urso, continua, ancora oggi, a distanza di qualche settimana, ad essere presa di mira dagli haters sui social.

Nonostante abbia finalmente svelato la verità, sulla storia d’amore di Pamela Prati, pare che le accuse nei suoi confronti non cessano. La Michelazzo infatti, ha deciso di rispondere a tutte quelle accuse da parte di tantissimi haters proprio in alcuni video instagram.

La donna ormai si dice stanca e provata a causa di tutta questa vicenda che l’ha vista coinvolta a 360°.

Ed infatti, proprio stanotte Eliana ha deciso di mettere finalmente un punto a tutte le continue accuse ricevute in tutto questo tempo.

“Non posso dire molto ma sono veramente scioccata da queste notizie così… stupide. Più che altro sono proprio affranta da queste notizie sul mio orientamento. Vorrei dire a questi giornalisti che si devono vergognare. Ok sì, Pamela (Perricciolo, era mia sorella, ma mi ha tradita e quindi basta! Sono veramente schifata, basta, per favore, non ce la faccio più”,

Nonostante le sue spiegazioni, la Michelazzo ha continuato affermando di non essere omosessuale come in molti hanno affermato. Pare infatti che la manager abbia risposto a tutte quelle accuse che hanno presunto, una storia d’amore tra lei e Pamela Perricciolo: