Pamela Perricciolo scappa dall’Italia, la Michelazzo la incastra con una vecchia registrazione

L’ex manager di Pamela Prati, Pamela Perricciolo dice addio all’Italia e scappa in Francia, ma la Michelazzo sbotta: “Sei una malata mentale”

Eliana Michelazzo, l’ex manager di Pamela Prati si è scagliata contro l’altra agente di Pamela, Pamela Perricciolo. In queste ultime ore infatti, Eliana ha pubblicato una nota audio della Perricciolo in cui incastrerebbe la donna.

Nella ultime ore, Eliana Michelazzo infatti, ha intrattenuto con i suoi followers una diretta su Instagram in cui ha parlato di tutto quello che è successo sul Prati-Gate.

Eliana Michelazzo: “Sei una malata mentale”

Eliana Michelazzo ieri sera, ha deciso di svelare ancora una volta alcuni particolari che riguardano Pamela Perricciolo sulla storia inventata di Pamela Prati. La donna infatti, avrebbe intrattenuto una diretta Instagram con i suoi followers svelando alcune note audio di Pamela Perricciolo. Nella conversazione degli audio, Eliana accusa Pamela di aver inventato Simone Coppi e di averla ingannata.

Nelle note audio del 20 Aprile 2019, Pamela Perricciolo, attacca duramente Eliana per aver chiesto a Marco Caltagirone, colui che avrebbe dovuto sposare Pamela Prati, di avergli chiesto di essere ospite a Live Non è la D’Urso:

“Marco è incaz*ato perché gli hai proposto la D’Urso! Ad uno che non vuole apparire tu gli proponi la d’Urso?”

Ma non è tutto, la Michelazzo ha anche svelato che molti dei regali ricevuto dal presunto Simone Coppi, se li sarebbe comprati da sola.

“Adesso mi vergogno di quello che ho fatto e sto male, ma era così. Anche il fatto della macchina, che tu (Pamela Perricciolo, ndr) hai fatto pubblicare da FanPage, io avevo semplicemente detto che non potevo dire che la macchina me l’aveva regalata Simone perché se mi fermavano ad un posto di blocco che figura ci facevo?”.

Eliana contro Pamela Perricciolo

A quanto pare però nella diretta di ieri, la Michelazzo oltre a svelare gli audio della Perricciolo, avrebbe anche accusato quest’ultima di aver mentito ancora un a volta.

Pamela come ha raccontato sarebbe dovuta andare in Francia a causa di un lutto in famiglia. Senza scrupoli però la Michelazzo ha rivelato tutt’altro accusando la Perricciolo di aver mentito ancora una volta agli italiani. Secondo quanto riportato da Eliana, Pamela Perricciolo sarebbe dovuta andare a Zanzibar per aprire un resort, ma stando a quanto riportato da Eliana, pare che avrebbe dovuto cambiare meta scappando in Francia:

“Vai a dire a tutti che sei in Francia perché è morta tua zia, ma sei una falsa! Tua zia è morta sei mesi fa! Sei una malata mentale! Mi hai fatto del male, ma ricordati che ci vediamo in tribunale”.

Ma è davvero cosi? La Perricciolo sarebbe scappata in Francia per un motivo preciso o è un altra escamotage della Michelazzo per apparire innocente alla questione del Prati – Gate?