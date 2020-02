Chi è Elga Enardu, ex tronista e moglie di Diego Daddi, sorella gemella dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip Serena Enardu

Scopriamo tutti i segreti di Elga Enardu, dalle origini fino alla sua esperienza a Uomini e Donne.

Chi è Elga Enardu

Elga Enardu nasce a Quartu Sant’Elena, il 19 luglio del 1976, sotto il segno zodiacale del Cancro.

Sin dalla nascita è indissolubilmente legata alla sorella Serena, essendo sua gemella. Proprio assieme a Serena, Elga si farà conoscere nel mondo dello spettacolo italiano. Entrambe parteciperanno a Uomini e Donne come troniste.

Per quanto riguarda la vita professionale di Elga, la donna ha gestito vari punti vendita Vodafone, per poi iniziare a lavorare nel settore dell’estetica, in particolare delle unghie.

Nel 2013 ha aperto “T-chic Uomo e Donna” con il marito, mentre nel 2015 ha iniziato a lavorare nel nuovo negozio di abbigliamento aperto sempre dal marito, Diego diciannove, che si trova a Cagliari, presso il centro commerciale Corte Del Sole.

Famiglia e marito

Oltre a Serena, Elga ha anche un fratello, Gianfranco, con il quale si toglie 6 anni di differenza.

Per quanto riguarda la vita sentimentale della donna, si sa che la Enardu si sia invaghita di Marcelo Fuentes, suo corteggiatore ai tempi di Uomini e Donne nella stagione 2008/2009, che ha scelto, e che tuttavia le ha risposto di no.

Una volta uscita dal programma, la Enardu ha iniziato una frequentazione con Diego Daddi, conosciuto sempre nel programma di Maria De Filippi.

La coppia, innamoratasi nel 2009, ha ufficializzato la storia il 21 ottobre e ha iniziato una convivenza in Sardegna, a casa di lei, il mese successivo. Dopo 8 anni d’amore, il 21 ottobre del 2017, i due si sono sposato nel Santuario di Nostra Signora di Bonaria, a Cagliari. I due sembrano non avere, al momento, figli.

L’ex tronista, a febbraio del 2019 ha subito un delicato intervento al seno. Come ammesso da lei stessa sui social, nel 2016 le era è stato trovato un nodulo tramite palpazione e le era stato consigliato di rimuoverlo. L’intervento si è tenuto a Milano e ad accompagnarla c’era il marito Diego.