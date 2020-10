Elezioni Usa, ultimo duello tra Trump e Biden: “Non sono io quello corrotto”

Ultimo duello tra Trump e Biden per le elezioni Usa a colpi di battute e elogi personali. Ecco cosa sta accadendo a Nashville.

Ecco l’ultimo duello tra Trump e Biden con una stretta alle elezioni Usa a colpi di grandi promesse e qualche inciampo a Nashville.

Ultimo duello tra Trump e Biden

Il teatro dell’ultimo duello televisivo è Nashville nella Belmont University. Trump senza mascherina e Biden con mascherina nera che ha tolto una volta arrivato sul podio così da porter parlare meglio.

Come aggiorna Messaggero, i due hanno acceso un dibattito della durata di un’ora e 35 minuti condito da molti espressioni che non hanno lasciato gli elettori indifferenti. Trump ha infatti evidenziato che in caso di vincita del suo avversario, la prima cosa che potrebbe accadere sarebbe proprio il crollo di Wall Street.

Il candidato Biden non ci sta:

“corro come un orgoglioso democratico, ma sarò il presidente di tutti gli americani”

Oltre a queste battute tipiche da duello televisivo, si sono toccati temi importanti come quello della sanità con una previsione di abolizione della Obamacare e un faccia a faccia su tutti i punti da mettere a posto. Non solo perché si sono toccati anche i temi internazionali mettendo sul tavolo Mosca, Pechino e Teheran tra lanci di accuse e un faccia a faccia tra Trump e Biden particolare.

Non è mancata la difesa da parte di Biden nei confronti del figlio, accusato da Trump in merito ad attività in Ucraina e Cina durante la vicepresidenza del candidato.

Tra i punti focus anche il Covid, essendo gli Stati Uniti il primo Paese in assoluto. Anche in questo caso c’è stato un duro scontro tra i due, con Trump che afferma di come il virus stia sparendo e che il vaccino sia in dirittura d’arrivo, mentre Biden lo blocca mettendogli davanti la situazione mondiale attuale con numeri da capogiro.