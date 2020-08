Elezioni USA, Trump: “se vinco faccio accordi con Iran e Corea del Nord”

In una conferenza stampa dalla sua residenza di Bedminster il Presidente Donald Trump ha assicurato che se e quando vincerà le elezioni presidenziali farà degli accordi con Iran e Corea del Nord rapidamente.

“L’ultima persona che la Russia vuole vedere in carica sono io”,

ha commentato lo stesso Trump.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato durante una conferenza stampa che se vincerà le elezioni presidenziali, l’Iran e la Corea del Nord stringeranno accordi molto rapidamente con gli Stati Uniti per quanto riguarda i loro programmi di armi nucleari, riferisce l’APA.

Stati Uniti e Iran: le tensioni riguardanti il programma nucleare

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran riguardanti il programma nucleare sono riemerse dopo che Washington si è ritirato unilateralmente dal Piano d’azione globale congiunto (JCPOA) – meglio noto come accordo nucleare iraniano – e ha reintrodotto le sanzioni contro Teheran nel 2018.

“Se e quando vinciamo, faremo accordi con l’Iran molto rapidamente, faremo accordi con la Corea del Nord molto rapidamente”,

ha riferito Trump venerdì.

Tensioni tra Trump e Kim Jong-un

Il presidente degli Stati Uniti e il leader nordcoreano Kim Jong-un hanno tenuto due vertici a Singapore e in Vietnam, per negoziare la denuclearizzazione della penisola coreana.

Tuttavia, il vertice di Hanoi si è concluso con nulla, dopo che Trump si è rifiutato di revocare le sanzioni economiche imposte a Pyongyang fino a quando la Corea del Nord non smantellerà il suo intero arsenale nucleare.

Dopo il fallimento di Hanoi, i colloqui di denuclearizzazione tra i due paesi sono stati bloccati e la Corea del Nord ha ripreso i test missilistici, sospesi durante i negoziati.

Elezioni Presidenziali: La Cina e l’Iran non vogliono che Trump vinca

Il massimo funzionario della sicurezza elettorale della comunità dell’intelligence statunitense ha dichiarato venerdì in una dichiarazione che la Cina “preferirebbe” un risultato in cui il presidente Donald Trump non viene rieletto a novembre e la Russia sta lavorando per “denigrare” l’offerta alla Casa Bianca dell’ex vicepresidente Joe Biden.

“Riteniamo che la Cina preferisca che il presidente Trump – che Pechino considera imprevedibile – non vinca la rielezione”,

ha affermato William R. Evanina, direttore del National Counterintelligence and Security Center, in una dichiarazione che aggiorna il panorama delle minacce elettorali Elezioni di novembre.