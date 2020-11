Elezioni Usa, si entra nel vivo oggi 3 novembre: i dati dei sondaggi

Oggi 3 novembre si entra nel vivo delle Elezioni Usa con lo contro tra Trump e Biden: ma cosa dicono i sondaggi?

Le elezioni Usa prendono forma e nonostante i dati dei sondaggi, tutto potrebbe cambiare sino all’ultimo minuto.

Gli Stati Uniti al voto oggi 3 novembre

Oggi 3 novembre è il giorno tanto atteso dove i cittadini americani dovranno scegliere i grandi elettori per arrivare alla scelta – o alla riconferma – del Presidente degli Stati Uniti d’America. Una sfida molto sentita quella tra l’attuale Donald Trump e l’ex vice presidente durante il mandato di Obama Joe Biden.

Un voto molto particolare che vede la pandemia da coronavirus fare da cornice, con 225mila vittime all’attivo e più di 8milioni di contagiati. Non solo, a questo si legano la profonda crisi economica e il movimento Black Lives Matter che ha preso piede a seguito dell’uccisione di George Floyd da parte di un agente di polizia.

Mentre in Colorado e in Oregon si voterà per posta, tutti gli altri cittadini si recheranno alle urne dalle 7 del mattino alle 8 di sera e non si saprà comunque sino a domani, visto il fuso orario. Ricordiamo che si tratta di elezioni indirette, quindi i cittadini sceglieranno i grandi elettori che poi a loro volta si riuniranno per eleggere chi dovrà entrare alla Casa Bianca.

I dati dei sondaggi

Come è risaputo, i dati dei sondaggi possono cambiare continuamente. Secondo le ultimissime notizie dei media locali sembra che Joe Biden sia in vantaggio di 10 punti per una preferenza da parte del Michigan e del Wisconsin.

La Cnn ha rivelato proprio che il candidato Biden sarebbe in testa in questi due Stati americani. Ma non è tutto, infatti secondo una indagine svolta dal Washington Times NBC Biden sarebbe proprio avanti a livello nazionale rispetto all’attuale presidente.

Non è ancora nulla di definitivo e nelle prossime ore ci saranno sicuramente aggiornamenti interessanti in merito.