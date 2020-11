Elezioni Usa, assegnati gli Stati Chiave: “Testa a testa sino all’ultimo”

Testa a testa sino all’ultimo secondo per le elezioni Usa che si stanno svolgendo in questo momento. Ecco i primi aggiornamenti.

I due sfidanti delle elezioni Usa si stanno sfidando e questi sono i primi aggiornamenti che arrivano dagli Stati Uniti.

Elezioni Presidenziali testa a testa tra Trump e Biden

Gli Stati Uniti in questo momento sono ad un bivio e arrivano continui aggiornamenti di quello che sta accadendo tra i vari Stati americani.

È infatti arrivato il momento di scegliere chi sarà a guidare gli Usa per i prossimi quattro anni. Nonostante su carta il favorito sembra essere Joe Biden, l’attuale Presidente Trump non molla e potrebbe ancora ritornare alla Casa Bianca. Come evidenziano i media internazionali, in questo caso sino all’ultimo momento non si si potrà avere una proiezione sicura.

Gli elettori che sono andati alle urne, o hanno spedito il loro voto via posta, sono 101 milioni con le parziali che stanno arrivando dalla Georgia, Florida, Ohio e North Carolina.

Gli Stati chiave assegnati

In attesa di avere maggiori aggiornamenti che arrivano man mano dai media americani, si può confermare che in alcuni Stati chiave sono già arrivati i risultati tanto attesi. A Donald Trump viene assegnata la vittoria in:

West Virginia

South Carolina

Alabama

Oklaoma

Missisipi

Tennessee

Missouri

Arkansas

Louisiana

Nebraska

Wyoming

Kansas

Utah

Mentre per Joe Biden gli Stati chiave sono:

Massachusetts

Maryland

Delaware

District of Columbia

New Yersey

Rhode Island

New Mexico

New York

Colorado

New Hampshire

Gli Stati assegnati comprendono quindi i grandi elettori che si riuniranno in Camera di Consiglio per eleggere ufficialmente il Presidente degli Stati Uniti. In tutti gli altri Stati si stanno ancora contando i voti e nelle prossime ore ci saranno maggiori aggiornamenti.

Dai media americani arriva anche la notizia che i democratici – secondo le proiezioni di Fox – mantengono il controllo della camere con apliamento di almeno cinque seggi.

Intanto è atteso il discorso del Presidente Trump direttamente dalla East Room della Casa Bianca.

In aggiornamento