Elezioni Umbria, test elettorale per Pd-M5s: la Lega punta al governo

Iniziate le elezioni regionali in Umbria che vedono già due favoriti tra gli 8 candidati. Come finirà?

Aperti i seggi per le elezioni regionali in Umbria: prove di alleanza tra M5s e Pd.

Candidati elezioni Umbria

Sono iniziate alle 7 di questa mattina le elezioni regionali in Umbria. I candidati sono 8, le liste 19: Claudio Ricci, Emiliano Camuzzi, Rossano Rubicondi, Giuseppe Cirillo, Martina Carletti e Antonio Pappalardo. I 2 favoriti sono: Donatella Tesei e Vincenzo Bianconi. Una sfida importante che vede, da una parte, Bianconi, imprenditore alberghiero, sostenuto da M5s e Pd, dall’altra, la Tesei, senatrice della Lega ed ex sindaco di Montefalco, sostenuta da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia.

Per la prima volta nella regione, da sempre governata dalla sinistra, si delinea, quindi, un accordo tra Movimento 5 stelle e Partito democratico.

Alleanza Pd-M5s

Fondamentale l’esito delle elezioni in Umbria, in cui, come mai prima era accaduto, Pd e M5s sostengono uno stesso candidato. Un test per misurare il consenso del Governo. Se il leader della Lega, Matteo Salvini, dovesse portare a casa un risultato positivo, spodestando il centrosinistra, la sua richiesta di elezioni anticipate troverebbe maggior slancio. Al contrario, una vittoria dell’alleanza Pd-M5s sancirebbe la possibilità di un accordo a lungo termine tra Pd e pentastellati.

“Tra Pd e M5s ci sono tante differenze, ma stiamo insieme perché amiamo l’Italia”

ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

Elezioni anticipate quelle che si stanno svolgendo in Umbria visto che, lo scorso anno, la presidente della regione, Catiuscia Marini, del PD, finì sotto inchiesta per alcune irregolarità riscontrate nei concorsi per assunzioni in ambito sanitario. Nel mirino dell’inchiesta altri 39 indagati, tra cui la stessa Marini. In manette finirono, invece, il segretario regionale del PD e l’assessore alla Sanità.

La popolazione umbra chiamata alle urne è di 703.595 persone. Saranno eletti il presidente della Giunta regionale e 20 consiglieri.