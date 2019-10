Elezioni regionali Umbria, domani 27 ottobre gli elettori sono chiamati a votare e il livello di tensione al Governo è molto alto

Il 27 ottobre elezioni regionali in Umbria con molte tensioni tra i politici per questo banco di prova per la coalizione di Governo

La campagna elettorale

La campagna elettorale si è conclusa nella giornata di ieri, con le ultime botte e risposte da parte di chi domani dovrà essere votato e non solo.

Una chiamata forte che rappresenta un banco di prova per la coalizione di Governo che – ad esclusione di Matteo Renzi – sostengono Vincenzo Bianconi. Il centro destra sostiene invece la sua candidata numero uno Donatella Tesei.

Proprio nella giornata di ieri ultime battute e comizi in piazza a Norcia, Perugia e Terni. Foto simbolo quella fatta a Nardi nella cattedrale sconsacrata che ha fatto da Auditorium per tutta la maggioranza unita.

Nella foto che ha fatto il giro del web il Premier Conte, Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti e Roberto Speranza. Grande assenza del leader di Italia Viva Matteo Renzi.

L’alleanza di Governo è stata fotografata anche durante una passeggiata in giro per il borgo e la gente si chiede se Giuseppe Conte abbia fatto o meno campagna elettorale:

“se l’avessi fatta sarei stato qui ogni giorno. sono qui come testimonianza”

La parola dei politici di Governo

Secondo Berlusconi il voto ha una valenza a livello nazionale, ma Conte lo blocca evidenziando

“chi dice questo sta strumentalizzando l’umbria per propaganda elettorale”

Luigi Di Maio evidenzia che l’Umbria non deve essere utilizzata come strumento elettorale:

“non è una semplice alternativa ma una terza via”

Matteo Salvini si ottimista e sicuro che il voto andrà al fronte del centrodestra, vedendo già quale potrebbe essere la prossima giunta. La Meloni conferma: