Dopo la vittoria di Stefano Bonaccini alle elezioni regionali in Emilia Romagna, le Sardine tornano a farsi sentire

Il fondatore delle Sardine commenta la vittoria della sinistra alle elezioni regionali in Emilia e promette un dialogo con i dem.

La vittoria di Stefano Bonaccini

L’Emilia Romagna resta rossa. La vittoria di Stefano Bonaccini, che ottiene il 51% contro il 43% intascato dalla rivale leghista, Lucia Borgonzoni, non cambia la direzione della regione, da tempo nelle mani della sinistra.

“Spero che la Lega mi chieda scusa, l’arroganza non paga mai”

ha commentato a caldo il renziano dopo la conferma dei risultati delle elezioni regionali.

Le Sardine tornano dietro le quinte

Il movimento delle Sardine, che lo stesso Zingaretti ha ringraziato per aver contribuito alla vittoria della sinistra in Emilia, ha pubblicato un post sulla pagina Facebook per commentare la conferma di Bonaccini alla guida della rossa Emilia.

Come riporta anche Tgcom24, il gruppo ha scelto una foto dei 4 fondatori, Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa, mentre si tuffano in mare per commentare l’uscita di scena delle Sardine dopo la tornata elettorale in Calabria ed Emilia.

“Non siamo nati per stare sul palcoscenico, ci siamo saliti perché era giusto farlo”

si legge nel post pubblicato sulla pagina facebook ufficiale del gruppo.

“Non ci vedrete in Tv o sui giornali, è tempo di far calare il sipario e lavorare dietro le quinte”

prosegue il post, che rimanda all’appuntamento a Scampia, dove si terrà l’evento nazionale a fine marzo.

Il lavoro del gruppo di Santori sembra aver avuto un effetto importante sui risultati elettorali in Emilia. Il movimento si dice ora pronto ad un dialogo con il partito democratico, come riporta anche Il Messaggero, dopo lo snodo rappresentato proprio dalle elezioni emiliane.

Un non-partito che da quel famoso 14 novembre si assesta sempre di più nelle fila della sinistra, in netta contrapposizione alle scelte del leader del Carroccio.

Uno scontro a due che ha visto come ultima battaglia la sfida elettorale, terminata con quel tuffo nell’Adriatico, a due passi dal Papeete.