Elezioni regionali, i primi dati di affluenza alle urne in Emilia Romagna e Calabria

Si stanno svolgendo in queste ore le elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria. Si voterà fino alle 23. Ecco qualche dato.

Affluenza più alta in Emilia Romagna (23,7%) che in Calabria (10%).

Elezioni Regionali, oggi si vota fino alle 23

Emilia Romagna e Calabria al voto per le elezioni regionali. Nella prima regione la sfida è tra il presidente uscente ed esponente della regione Stefano Bonaccini e la candidata della Lega Lucia Borgonzoni. In Calabria la sfida è tra la candidata del centro destra (Forza Italia) Jole Santelli ed il candidato di centro sinistra Pippo Callipo.

Rispetto alle elezioni regionali del 2014, si è registrata una affluenza in aumento alle ore 12:00 di oggi domenica 26 gennaio 2020. Per le ore 19:00 è atteso un altro dato sull’affluenza. Ha votato il 23,8% dei cittadini in Emilia Romagna, mentre il 10% in Calabria. Nel 2014 l’affluenza alle 12:00 era rispettivamente del 10,75% e 8,85%. Un’affluenza che era salita, subendo un’impennata, alle 19:00.

Il risultato delle elezioni è molto atteso non solo nelle due regioni ma anche in tutta Italia. I risultati, infatti, soprattutto quelli dell’Emilia Romagna, potrebbero incidere sull’intero governo nazionale, in particolare, se dovesse vincere la Lega. Gli exit pool sono attesi per le 23:00.

Emilia Romagna e Calabria al voto

In Emilia Romagna le elezioni regionali avverranno attraverso un sistema di voto di tipo proporzionale: il candidato favorito riceverà anche un premio. I cittadini che andranno alle urne, potranno utilizzare anche il voto disgiunto che gli permetterà di scegliere un candidato presidente e poi un candidato in Consiglio regionale di una lista non collegata a quel presidente.Si possono esprimere due preferenze rispettando l’alternanza di genere.

In Calabria, invece, oltre al presidente, verranno eletti anche 30 consiglieri regionali. Si può votare per un candidato presidente e per una lista a lui collegata, esprimendo una sola preferenza. Il sistema elettorale è di tipo proporzionale, con un premio di maggioranza.