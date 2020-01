Elezioni Regionali Emilia Romagna e Calabria: 5,5 milioni di elettori al voto

Elezioni Regionali Emilia Romagna e Calabria: candidati, numeri del voto e orari

Oggi domenica 26 gennaio 2020 si vota per le elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria: i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 per eleggere il Presidente della Regione e i componenti dell’Assemblea legislativa.

Si stima che saranno complessivamente quasi 5,5 milioni gli elettori chiamati alle urne.

Lo scrutinio avrà inizio a partire dalle 23 di stasera subito dopo il termine delle operazioni di voto e l’accertamento del numero degli elettori che hanno votato.

Elezioni Emilia Romagna: 3,5 milioni i cittadini chiamati alle urne

Sono oltre 3,5 milioni i cittadini emiliani chiamati alle urne per eleggere il Presidente della Regione e i componenti dell’Assemblea.

Sono 4.520 seggi in cui sarà possibile votare nei 328 comuni.

Sono sette i candidati alla Presidenza della Giunta della Regione sostenuti da 17 liste: Laura Bergamini (Partito Comunista), Marta Collot (Potere al Popolo), Lucia Borgonzoni (Lega, FI e altre liste), Simone Benini (M5S), Domenico Battaglia (Movimento 3 V), l’attuale governatore Stefano Bonaccini (Pd e altre liste), Stefano Lugli (L’Altra Emilia-Romagna).

I candidati sono 739 di cui il 51% dei candidati è di sesso maschile e l’età media è di 46,9 anni.

Il 58,6% dei candidati non possiede alcuna esperienza politica nel passato.

Sono ricandidati 5 assessori regionali uscenti e 38 consiglieri regionali uscenti.

Elezioni Regionali Calabria: 1 milione e 800.000 elettori chiamati al voto

Oggi 26 gennaio 2020 si vota anche in Calabria: qui il numero di elettori votanti è di 1 milione e 800mila elettori.

Sono 4 i candidati alla presidenza della Giunta della Regione Calabria: Jole Santelli, per la coalizione di centro-destra (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Unione di Centro, Jole Santelli Presidente e Casa delle Libertà); Francesco Aiello, (Movimento 5 Stelle, Calabria Civica); Filippo Callipo, coalizione di centro-sinistra (Partito Democratico, Io Resto in Calabria, Democratici e Progressisti); e Carlo Tansi, liste civiche (Tesoro Calabria Libera e Calabria Pulita).

Il Consiglio regionale si compone da 30 seggi, tra questi anche il seggio assegnato al Presidente della Giunta regionale.

Non è possibile il voto disgiunto.