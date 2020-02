Agli USA piace sempre di più il senatore per lo Stato del Vermont Bernie Sanders, che ha vinto le primarie dem del New Hampshire.

Lo stesso Sanders ha dichiarato che

“E’ l’inizio della fine per Donald Trump: quello che abbiamo fatto insieme qui non è nulla di meno dell’inizio di una rivoluzione politica. Grazie per la vittoria di stasera, adesso vinceremo anche le prossime”.