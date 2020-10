Michelle Obama è scesa in campo contro il Presidente Trump per le nuove elezioni presidenziali Usa. Il video ha fatto il giro del mondo.

L’ex first Lady ha parlato in un video prendendo una netta posizione in merito alle elezioni Presidenziali Usa e il video ha generato non pochi commenti.

Michelle Obama contro Trump

L’ex first lady e moglie dell’ex presidente Obama è scesa letteralmente in campo grazie ad un video dove parla non solo delle sue preferenze ma anche di Trump. La sua presa di posizione è netta e non nascosta, facendo emergere che il suo favore sia tutto per Joe Biden.

Michelle è contro Trump da sempre ma in questo video non lascia molto all’immaginazione, così che gli americani possano avere anche il suo punto di vista prima di votare il nuovo Presidente o confermare l’attuale in carica. 20 minuti solo per gli elettori americani chiedendo di andare a votare per Biden e di non votare per Trump:

“Un uomo che continua a manipolare gli americani come se questa pandemia non fosse una minaccia reale. negligente e razzista”

Queste le parole di Michelle Obama che dedica il suo tempo per accompagnare gli elettori verso una scelta – secondo il suo punto di vista – corretta per il futuro americano.

L’ex fist lady afferma che se il Paese è nel completo caos sarebbe colpa di chi ha succeduto suo marito alla Casa Bianca. Secondo la sua esperienza, Joe Biden sarebbe perfetto oggi per risolvere i problemi in essere:

“votate biden come se la vostra vita fosse in gioco”

Michelle punta il dito su Trump e sulla sua gestione generica del Paese nonché sulla situazione della pandemia da Covid 19, riferendosi ad un approccio sbagliato:

“Ha devoluto la sua vita ad arricchirsi”

Tanti americani, in effetti, vorrebbero lei come candidata e non è detto che prima o poi una delle donne più amate in America non provi a diventare Presidente.