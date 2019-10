Elezioni in Umbria, prima affluenza degli elettori: 4% in più del 2015

Da questa mattina tutti i seggi aperti per le tanto attese elezioni in Umbria con una prima affluenza che supera i dati del 2015

Seggi aperti per le elezioni in Umbria dove tutti i cittadini sono stati chiamati per votare. Grande duello tra Governo e opposizione

La sfida tra Bianconi e Tesei

Da questa mattina alle 7 circa 703.000 cittadini sono stati chiamati a votare e avranno tempo sino alle ore 23, quando poi inizierà lo spoglio.

La sfida diretta è tra la candidata del centrodestra Donatella Tesei che vanta il sostegno di Lega – FI – Fdl – Umbria Civica e Tesei Presidente e il candidato civio Giuseppe Bianconi che vanta il sostegno di Leu, M5S e Pd.

Ma i candidati per queste elezioni sono in tutto otto e precisamente:

Vincenzo Bianconi

Emiliano Camuzzi per Potere al Polo e Pci

Martina Carletti per Riconquistare l’Italia

Giuseppe Cirillo per Buone Maniere

Antonio Pappalardo per Gilet Arancioni

Claudio Ricci per Ticci Presidente – Italia Civica Ricci e Proposta Umbria con Ricci

Rossano Rubicondi per Partito Comunista

Donatella Tesei

Affluenza alle urne

Secondo i primi dati raccolti le affluenze sono al +4% rispetto ai dati del 2015. Il dato raccolto alle ore 12 segnalava una affluenza di circa il 19,55% – contro il 15,39 delle precedenti nel 2015.

Una netta affluenza che vuole sigillare la sfida tra i due politici principali di quest’anno. Nella provincia di Perugia si registra un 19,68% mentre nella provincia di Terni un 19,19%.

Un dato destinato a crescere nelle prossime ore, sino alla chiusura delle 23 dove si avrà lo spoglio – con una prima previsione già verso le ore 20 circa.