Le elezioni regionali in Umbria si terranno domenica. Nel mentre sono tutti insieme per una coalizione in vista del futuro

Ultimo giorno di campagna elettorale in Umbria in attesa delle elezioni regionali che si terranno domenica 27 ottobre.

Le elezioni in Umbria per eleggere il presidente

A contendersi il titolo di Presidente, figurano 8 candidati. Nello specifico, ci sarà un testa a testa tra Donatella Tesei del centrodestra e Vincenzo Bianconi del Pd-M5s. Le liste sono 19. Nella giornata di venerdì, quasi di fuoco, sarà possibile giocarsi le ultime carte in campagna elettorale. Si tratta di elezioni particolarmente importanti che possono avere influenze anche sulla politica dell’intera penisola. Un vero e proprio primo giudizio sul governo in carica. Una palestra anche per il patto civico tra i tre partiti per testare se reggerà.

Evento a Narni: Conte in prima linea

Nell’immagine diventata già simbolo della coalizione possibile figura non soltanto il Presidente del consiglio conte ma anche (da sinistra) Roberto Speranza, Ministro della Salute, Nicola Zingaretti, segretario del Pd, Vincenzo Bianconi candidato alle Regionali ed il ministro degli Esteri Luigi di Maio. Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, invece, terranno comizi separati ma senza fare polemiche.

La foto simbolo del patto civico a supporto di Bianconi, è stata scattata nell’Auditorium San Domenico dove si è tenuto l’evento di coalizione, così lo ha chiamato Di Maio. Il primo a prendere parola è stato Roberto Speranza (Leu) che ha posto l’accento sull’importanza dell’articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute. Successivamente, il testimone è passato a Zingaretti che, secondo la Repubblica, ha affermato:

“Non sono ministro ma sostengo questo governo

ha esordito il segretario del Pd

le sue scelte, per un motivo semplice: il nostro è un Paese che vive dentro la contraddizione di avere grandi fragilità e grandi possibilità. Io sostengo il governo perchè non è vero che non possiamo costruire un futuro: è vero che ci sono problemi e che c’è chi è bravissimo a raccontarli, ma è anche vero che chi cavalca le paure, come abbiamo visto in queste ore, si rivela anche il peggiore a risolverle. Noi siamo ossessionati dal poter dare risposte”.

Sulla stessa linea di pensiero, l’intervento di Di Maio che terrà un comizio finale a Perugia, questa sera alle 21:00