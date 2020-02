Elezioni in Puglia, il no di Renzi a Emiliano. Bellanova: “Al Sud...

Matteo Renzi dice no alla ricandidatura di Emiliano per le prossime elezioni in Puglia. Duro attacco della Ministra Bellanova.

Elezioni in Puglia: Renzi ribadisce la bocciatura per Emiliano.

Elezioni in Puglia: il no di Matteo Renzi

La conferma di un no già annunciato è arrivata durante l’assemblea di Italia Viva, il neo partito di Matteo Renzi. Come riporta anche La Repubblica, è stato proprio l’ex leader dem a ribadire il suo secco rifiuto ad una candidatura di Michele Emilizano per le prossime elezioni in Puglia.

Una bocciatura già nota e che Matteo Renzi ha ribadito in apertura dell’assemblea di Italia Viva, dagli studi di Cinecittà.

“Se andiamo con Emiliano, abbiamo già perso”

ha tuonato dal palco l’ex premier, che ha confermato la presenza di un nuovo candidato per le elezioni in Puglia. Candidato il cui nome non è ancora stato reso pubblico e che sarà annunciato nelle prossime settimane.

Nonostante la vittoria di Emiliano alle primarie regionali, Matteo Renzi ha bocciato la possibilità di sostenerlo alle regionali, per una serie di contrasti, dall?ilva alla Banca Popoalre di Bari, alla Tap.

Il leader di Italia Viva ha quindi annunciato che unitamente ai partiti di Bonino e Calenda l’obiettivo è quello di un candidato riformista.

Pesante attacco dalla Ministra Bellanova

L’attacco più pesante al governatore uscente è arrivato dalla Ministra alle politiche agricole, Teresa Bellanova.

La Ministra ha infatti accusato Michele Emiliano di essere:

“Il peggior notabilato meridionale”.

Il Sud necessita di riformismo, ha ribadito la Bellanova, che ha sottolineato come il rifiuto per Emiliano non sia una questione personale, ma il risultato di una mera valutazione politica.

Alla candidatura del governatore uscente, la Ministra contrappone una struttura riformista, che aiuti il Sud ad andare avanti, combattendo la concezione proletaria preesistente.

“Il no ad Emiliano è il no al trasformismo e alla demagogia”

ha chiosato la Bellanova.