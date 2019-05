Elezioni Europee 2019, italiani alle urne fino alle 23: affluenza e risultati

Le elezioni europee 2019 sono ufficialmente partite alle ore 7 di questa mattina. 51 milioni di italiani chiamati al voto: vediamo affluenza e risultati

Italiani alle urne dalle 7 sino alle 23 per le elezioni europee 2019, con 51 milioni di italiani chiamati al voto ognuno nel proprio Comune.

Seguiamo l’aggiornamento dell’affluenza durante la giornata di oggi, le proiezioni e i primi risultati.

Elezioni Europee – affluenza e risultati

Sono ufficialmente aperti i seggi per le votazioni e gli italiani si stanno recando man mano a votare.

Si vota anche per le Regionali in Piemonte e in altri 3.800 Comuni italiani – tra le quali si contano anche 27 capoluoghi di provincia.

In prima linea lo “scontro” tra Lega e M5S, con una sfida anche per Forza Italia e Partito Democratico. Verranno eletti 76 deputati europei con diritto al voto per 51.073.042 cittadini – nel dettaglio 26.328.280 donne e 24.744.762 uomini).

49.413.168 sono residenti effettivi in Italia e paesi extra Europa, mentre i restanti nei vari paesi dell’UE.

I veri e propri risultati avverranno dopo la chiusura dei seggi in tutta Italia, a partire dalle ore 23 – ma nella giornata si potranno avere i primi exit poll e le proiezioni.

I primi risultati avranno modo di dare una panoramica di quella che sarà la composizione del nuovo Parlamento Europeo con i partiti di forza e gruppi parlamentari.

Dove e come si vota?

Tutte le persone maggiorenni potranno recarsi al proprio seggio, muniti di carta di identità e tessera elettorale.

In questo articolo vi abbiamo spiegato la modalità di votazione, pena l’annullamento della scheda elettorale. I seggi e le sezioni saranno le stesse delle elezioni politiche nazionali.