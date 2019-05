Elezioni Europee 2019, primi exit poll: Timmermans in testa per l’Olanda

Elezioni Europee 2019, con partenza agguerrita e grande fermento per i primi risultati che arrivano direttamente dall’Olanda

Le elezioni europee 2019 sono partite e tantissimi elettori hanno già espresso la loro preferenza in Olanda.

Primi exit poll Olanda

Ieri sera alle 21 sono stati chiusi i seggi in Olanda, con un primo exit poll che dava come vincitore Frans Timmermans e il suo partito.

Olandesi e Inglesi hanno quindi aperto le danze con il voto, anche se i secondi hanno dovuto affrontare oggi la notizia delle dimissioni da parte del premier Theresa May – come dettagliato in questo nostro articolo.

Naturalmente i risultati definitivi si avranno tra la notte di domenica e la mattina di lunedì, quando tutti avranno votato e i seggi saranno chiusi.

Una prima sbirciatina però – come si evince anche da TGCOM 24, al secondo exit poll fa risultare che i laburisti – PVDA – hanno ottenuto la vittoria con 6 delle 26 poltrone (una in più di quanto dichiarato ieri).

La vittoria del PVDA

Nonostante i risultati salteranno fuori nella serata tra domenica e lunedì, quando tutti i seggi saranno chiusi – la notizia in merito alla vincita del PVDA risulta essere una grande sorpresa.

Il partito di Geert Wilders e il partito socialista non hanno avuto un gran riscontro, tanto da poter non ottenere dei seggi importanti.

Timmermans ha intanto commentato nella serata di ieri, con entusiasmo dopo l’intervista a La Stampa:

“una prima volta importante”

Nel mentre Irlanda e Repubblica Ceca sono al voto e alle 23 si potranno ottenere i primi exit poll.