Elettra Lambroghini, lato A da infarto: il total look lascia senza parole

Un corpo esplosivo quello di Elettra Lamborghini enfatizzato da un look che lascia poco all’immaginazione. Ecco il total look che fa impazzire.

Le fan di Elettra Lamborghini sicuramente sono impazzire guardando il total look che la cantante ha sfoggiato in uno dei giorni più importanti della sua vita.

Bellissima ma anche molto simpatica. Elettra sa come conquistare grandi e piccini semplicemente essendo se stessa. Ed è proprio per questo che il suo stile è unico.

Elettra Lamborghini, il look fa impazzire le fan

Sui social Elettra Lamborghini è molto attiva. L’ereditiera non si è accontenta di essere famosa per il suo cognome ma ha voluto mostrare a tutti il suo talento nella musica e nello spettacolo. E non solo. Anche la sua bellezza ha qualcosa di unico.

Il suo corpo fa sognare i fan: curve pericolosissime enfatizzate da vestiti molto aderenti. Molto amata in Italia ma anche all’estero. Con il suo accento tipicamente bolognese sa farsi amare anche dalla generazione passata.

Dopo la partecipazione a Sanremo con quella che poi è diventata un tormentone, ‘Musica – E il resto scompare’ , la 26enne ha deciso di convolare a nozze col fidanzato.

Visualizza questo post su Instagram Nick & Elettra ❤️ 26.09.2020 🦆🔐 Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 26 Set 2020 alle ore 10:47 PDT



Un matrimonio che ovviamente ha fatto chiacchierare parecchio soprattutto per la scelta del look audace.

Elettra, foto e video del matrimonio

Pian piano, Elettra sta soddisfacendo la curiosità dei fan circa quel giorno speciale. La Lamborghini ha lasciato tutti senza parole sfoggiando abiti e trucco stupendo. Se siete vi basta dare una sbirciatina al suo frizzante profilo.



Il suo viso truccato meravigliosamente è attraente almeno quanto il suo corpo sinuosissimo. L’outfit, nonostante la location e la sacralità del giorno, è estremamente sexy : ma in fondo è questo il suo stile.

Il gonnellino è piuttosto corto. Ultimamente Elettra sta mostrando anche il passo successivo al matrimonio: fare della sua casa la perfetta rappresentazione di se stessa e in parte anche del suo adorabile maritino.