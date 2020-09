Elettra Lamborghini, il vestito da scolaretta scatena fantasie proibite

Elettra Lamborghini cambia look e si mostra in versione scolaretta: gonnellino in su e lato A in primo piano infiammano la rete

Il matrimonio di Elettra Lamborghini

Un periodo d’oro per Elettra Lamborghini. L’artista, originaria di Bologna, tra poco meno di due settimane convolerà a nozze con Afrojack. In questi giorni, l’artista ha documentato, tramite IG stories, l’addio al nubilato insieme agli amici più cari e, come sempre, non sono mancati scatti da capogiro. Uno di questi la ritrae in barca con indosso un costume viola che lascia ben poco spazio all’immaginazione dei fan. Non a caso, il suo Lato B è il vero protagonista della foto:

La festa è durata ben tre giorni e ha attirato attorno a sé una serie di polemiche. Ad ogni modo, la cantante ha specificato che, a causa dell’emergenza sanitaria, ogni invitato sarà sottoposto al tampone e saranno rispettate tutte le regole previste per limitare la diffusione del virus.

Di recente, è apparso sui social un nuovo scatto che ha immediatamente infiammato la rete: si mostra in versione scolaretta ed è impossibile non guardare proprio lì!

In versione scolaretta conquista la rete

Nell’attesa del lieto evento previsto per il prossimo 26 settembre, la Lamborghini non si trattiene dal mostrarsi al massimo del suo splendore e non perde l’occasione di stupire i suoi follower.

Non molte ore fa, è apparso sul suo account IG un nuovo post che ha immediatamente catturato l’attenzione di tutti. La cantante bolognese si mostra con indosso un coordinato di jeans che si compone di un gonnellino e un micro top che risalta il suo lato A esplosivo. E’ inutile dire che lo scatto in questione ha fatto il pieno di like e commenti: