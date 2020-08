Elettra Lamborghini, le curve abbondanti squarciano la tutina maculata

Elettra Lamborghini, la tutina maculata non trattiene le sue forme esplosive: l’Instagram stories è bollente

L’ultima IG stories di Elettra Lamborghini cattura lo sguardo di tutti: la tutina maculata che indossa fa fatica a contenere le sue forme esplosive.

Elettra Lamborghini, l’Instagram stories è bollente

E’ divenuta popolare in tutto il mondo con il suo brano Pem Pem e per la sua straordinaria bellezza. Elettra Lamborghini oltre a splendere per il suo fascino, è amatissima nel nostro paese in quanto è una ragazza allegra e simpatica. Il suo account Instagram vanta oltre 6 milioni di follower dove non perde mai l’occasione di mostrare il suo fisico da urlo, frutto di sana alimentazione e tanta palestra.

Di recente, la cantante bolognese ha condiviso una ‘triste‘ notizia sul suo account Instagram: sono state cancellate tutte le date del suo tour. L’artista afferma che non è possibile garantire il distanziamento social per cui la scelta migliore è rimandare i suoi concerti in giro per l’Italia.

Non molte ore fa, l’ereditiera ha condiviso una stories in cui si mostra in bagno ma un dettaglio bollente non è passato inosservato.

La tutina fa fatica a contenere le sue forme

Un periodo positivo per Elettra Lamborghini: tra pochi giorni convolerà a nozze con il fidanzato Afrojack. Inoltre, il suo primo disco è stato certificato platino.

Sui social, la cantante bolognese non perde mai l’occasione di stupire i suoi seguaci. Di recente, è apparsa su Instagram una stories che ha lasciato tutti senza respiro. Per quale motivo? L’artista è in bagno e si scatta un selfie allo specchio.

Tuttavia l’attenzione dei suoi fan è catturata dalla sua mise: indossa una tutina maculata che fascia perfettamente le sue forme esplosive.