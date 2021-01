Elettra Lamborghini fa il test e il risultato preoccupa i fan – FOTO

L’ereditiera ha pubblicato il risultato del test a cui si è sottoposta e l’esito ha allarmato i fan che la seguono da sempre.

Elettra Lamborghini ha preoccupato il suo pubblico con la pubblicazione del risultato di un test al quale si è sottoposta.

È venuta alla luce una realtà che i suoi fan non conoscevano e della quale la stessa cantante era all’oscuro.

La foto con l’esito è stata postata dall’ereditiera e in poche ore ha fatto il giro del web.

Elettra Lamborghini allarma i suoi fan

L’artista è molto attiva sui social, soprattutto su Instagram, dove vanta un seguito di 6,4 milioni di followers.

Ed è lì che l’ereditiera posta spesso scatti che la ritraggono in versioni sempre inedite e inaspettate agli occhi dei fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Questa volta, però, Elettra ha caricato una foto tra le storie di Instagram, che ha spaventato i fan e li ha messi decisamente in allarme.

Il risultato del test è inaspettato

Nel corso dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, il game show condotto da Stefano De Martino su Rai 2, Elettra Lamborghini ha rivelato di essere intollerante al glutine.

Nessuno sapeva che l’ereditiera lo fosse e la cantante ha parlato del tema con molta tranquillità e trasparenza.

Ora, però, è trapelata una nuova verità, della quale anche Elettra era all’oscuro.

Elettra Lamborghini si è sottoposta al test dell’intolleranze e ha pubblicato l’esito sul suo profilo Instagram.

Il risultato ha scosso i fan, perché, oltre all’intolleranza al glutine, sembra proprio che la Lamborghini abbia sviluppato una nuova allergia.

Si tratta di quella all’albume. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno nella vita di Elettra, che non aveva mai pensato che l’uovo avesse strani effetti su di lei.

Nonostante la preoccupazione iniziale, i fan si sono via via tranquillizzati. Non si tratta di nulla di particolarmente grave.