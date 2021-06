Elettra Lamborghini, sapete quanti tatuaggi ha sul corpo? Ecco il loro significato

E’ nota la passione della bellissima ereditiera per i tatoo. Ma voi sapete quanti ne ha lungo il suo corpo? Scopriamolo!

Elettra Lamborghini è tra i volti dello spettacolo più amati dagli italiani, per la sua semplicità e la sua ironia.

Di recente ha lanciato il suo nuovo singolo, già diventato un tormentone nelle Radio e su Tik Tok, ”Pistolero”, il quale conta milioni di visualizzazioni anche su Youtube.

Sposata con AfroJack, la bella ereditiera è nota non solo per le sue forme prorompenti ma anche per i suoi numerosissimi pearcing e tatuaggi.

Voi sapete quanti ne ha, e quali sono i loro significati?

L’Iconico tatuaggio Animalier

Tra i tattoo distintivi di Elettra Lamborghini, ci sono certamente le macchie leopardate sui glutei e sulla spalla sinistra.

Il loro significato? Pare non ci sia un significato segreto, ma che sia stato fatto piuttosto per una mera questione estetica.

Ma come ben sapete le macchie animalier non sono gli unici tatuaggi che ricoprono il suo corpo da sirena.

”Addio Dagda”, il tattoo simbolo della sua personalità esuberante

In fase di ”cancellazione” il tatuaggio posto sulla parte esterna del braccio sinistro, che riportava la scritta ”Dagda” con un piccolo fulmine, era simbolo della sua personalità esuberante e frizzante.

Questo come un altro piccolo tatuaggio effettuato un pò di anni fa, sono in fase di rimozione, in una rinomata clinica estetica milanese, perchè ormai non più graditi, anche dal punto di vista estetico, alla bella ereditiera.

Il tatuaggio sul piede destro: ”Vieni via con me”

Situato sul piede destro, la scritta ”Vieni Via con me” accompagnato da un piccolo acchiappasogni, è tra i tattoo più enigmatici dell’Opinionista del Grande Fratello Vip. Dal significato profondo ed importante, non si sa questo a chi sia in realtà rivolto.

In molti, credono che sia una dedica al suo maritino, il produttore discografico, Afrojack. Chissà!

I tatuaggi dedicati ai suoi amici pelosi

Amante degli animali, alcuni dei suoi tatuaggi sono stati dedicati ai suoi amici a quattro zampe. In particolare, Elettra Lamborghini ha voluto incidere sul suo corpo i nomi dei suoi pelosi, tra cui la sua prima cagnolina Jaqueline scomparsa tempo fa.

Gli ideogrammi giapponesi

In ultimo, sul braccio sinistro, Elettra Lamborghini si è fatta incidere 7 ideogrammi giapponesi.

Il loro significato? Non è stato mai svelato dalla cantante che probabilmente vuole tenere per se un ricordo intimo e significativo della sua vita.