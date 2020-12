Elettra Lamborghini spaventa tutti: ‘Dovevo documentare lo svenimento’

La cantante ha preoccupato i fan quando ha annunciato di essersi sottoposta al tampone e ha poi fatto un affermazione choc.

Elettra Lamborghini ha deciso di sottoporsi al tampone per attestare la sua negatività al virus.

L’annuncio è arrivato su Instagram, dove l’ereditiera è molto attiva, e ha destato grande preoccupazione nei fan.

Elettra ha scattato alcune foto durante il processo, dopo di che ha fatto un’ammissione che ha spiazzato gli utenti.

Elettra Lamborghini si sottopone al tampone

In attesa dell’inizio delle celebrazioni di Natale, sono molti i personaggi dello spettacolo, e non solo, che si stanno sottoponendo al tampone per attestare la propria negatività.

Il motivo? Quello di garantire a tutti i parenti e gli amici, con cui trascorreranno le feste, la massima sicurezza.

Anche Elettra Lamborghini ha preso la decisione di eseguire il tampone, prima di raggiungere le persone che ama, che non vuole mettere a rischio.

Nelle scorse ore, Elettra ha informato i fan della sua decisione, senza dare però troppe spiegazioni. Il silenzio della Lamborghini aveva preoccupato i fan.

Le parole choc sconvolgono tutti

Poche ore dopo l’annuncio, però, Elettra è ritornata attiva sui social e ha condiviso con i fan alcuni scatti che la mostrano con il maxi cotton fioc nel naso.

Poco dopo, la cantante ha annunciato di essere risultata negativa al virus e di poter quindi raggiungere la sua famiglia.

Elettra ha anche commentato il procedimento, che, come sappiamo, è abbastanza fastidioso:

“Dovevo documentare, Simone è svenuto ed adesso tocca a me.”

Non è chiaro se Elettra fosse seria o scherzasse, fatto sta che le parole della cantante hanno messo in allarme i fan.

Fortunatamente, però, pare che tutto si sia risolto per il meglio e che adesso Elettra possa godersi le festività in santa pace.