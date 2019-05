Elettra Lamborghini confessa: “Parlo con Dio, sono quasi una suora”

La Regina del Twerking si confessa: “Sono quasi una suora, Dio mi parla”

E’ il caso di dire che ‘l’abito non fa il monaco’. A sbalordire i fan con la sua ultima intervista al noto magazine ‘Tu Style’, è lei, la ricca ereditiera e giudice di ‘The Voice of Italy’, Elettra Lamborghini.

Un’intervista e un viaggio nella spiritualità della ‘Twerking queen’, la quale contrariamente a quanto tutti possano pensare, vive una vita spirituale piena, autodefinendosi addirittura ‘quasi una suora’.

Elettra Lamborghini ‘quasi una suora’

Nel corso della sua ultima intervista, Elettra Lamborghini, ha sorpreso i suoi fan con delle dichiarazioni piuttosto insolite. La ricca ereditiera meglio nota come la ‘Twerking queen’ è ormai l’icona della trasgressione e che a quanto si vede non ha alcuna difficoltà nel mostrare il suo corpo.

Nel corso dell’intervista a ‘Tu Style’ ci ha tenuto a precisare di essere stanca di essere giudicata in base al ‘twerking’ che tanto ama e l’ha resa famosa, e che al contrario è una ragazza molto religiosa, un aspetto della giudice che solo chi la conosce nel profondo sa:

“Chi mi conosce sa che sono una brava ragazza, quasi una suora, specie da quando mi sono avvicinata alla religione”

poi continua ponendo l’accento su un periodo caratterizzato da un forte scetticismo rispetto all’esistenza di Dio. Un periodo che sembra essere totalmente passato, dal momento in cui adesso parla addirittura con il Dio Onnipotente:

“Io domando e Dio mi risponde, è difficile da spiegare. Credo di essere un po’ sensitiva”

L’intervista si sposta poi sul suo modo di vivere la sua fede:

“La spiritualità è importante. Vado in chiesa, leggo la Bibbia, compro rosari, tanti rosari”

D’altronde come si dice, mai leggere un libro dalla copertina. Che un giorno possa rivelare anche qualche scambio di battute, delle sue ‘conversazioni con Dio’? Per il momento ci limitiamo ad attendere l’appuntamento con ‘The Voice of Italy’ in onda stasera, 28 Maggio 2019, alle ore 21.20 su Rai2.