Elettra Lamborghini ‘Sto malissimo, soffro da matti’: lo sfogo della cantante sulla sua fobia

Elettra Lamborghini è un icona molto amata dal pubblico giovanile. La giovane cantante e giudice dei talent show ha raggiunto il suo successo grazie al suo nuovo album.

La giovane milionaria è una delle ragazze più seguite dalle ragazzine. Il suo album è riuscito a scalare le classifiche della musica italiana, ma nonostante il successo, la giovane pare che non stia attraversando un bel momento. La bella Elettra si è lasciata ad un lungo sfogo dove ha raccontato il suo periodo buio e di non essere felice e serena. La giovane lo ha fatto sfogando il suo stato d’animo sui social raccontando la situazione che la preoccupa:

“Sapete che sono la prima a scherzare, ma voglio dirvi una cosa. Io da quest’anno, non lo dico e cerco di non farlo notare, ho sviluppato una paura per le persone, atroce. Soffro da matti, cerco di non farlo vedere. Sto malissimo ma sono sempre col sorriso. Ho paura delle persone, soprattutto quando sono da sola. Perché io se vado a trovare la mia cavalla e voglio stare da sola nel mio posto sicuro, non mi aspetto ci siano persone che vogliono fare foto con me. Voi non lo sapevate.