Conoscete le sorelle di Elettra Lamborghini? Bellissime come lei!

Conoscete le sorelle di Elettra Lamborghini?Sono bellissime come lei: di seguito le foto delle famiglia

Una delle cantanti più amate e seguite del panorama musicale italiano è, senza alcun dubbio, Elettra Lamborghini. E’ divenuta famosa nel mondo con il suo singolo Pem Pem, che è salito in cima a tutte le classifiche e l’ha consacrata a livello internazionale. Meno famose ma altrettanto bellissime sono le sorelle, Ginevra, Flaminia e Lucrezia Lamborghini.La nota cantante bolognese ha anche un fratello. Scopriamo qualcosa di più su di loro.

Elettra Lamborghini: chi sono le sorelle?

Ha iniziato la sua carriera da cantante da giovanissima esibendosi nelle discoteche della Lombardia, approdando quindi nel 2015 come ospite allo show televisivo Chiambretti Night. Successivamente, Elettra Lamborghini ha preso parte ad una serie di programmi di successo e quest’anno l’abbiamo vista sul palco dell’Ariston con il brano Musica (e il resto scompare) che sebbene non abbia convinto la giuria è una delle canzoni del Festival Di Sanremo più ascoltate in radio.

E’ famosa anche per le sue origini, è figlia di Tonino Lamborghini ossia nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda. La cantante bolognese non è l’unica figlia: ha infatti tre sorelle ed un fratello.

Le foto della famiglia

Il fratello di Elettra è Ferruccio ( dal nome del nonno), mentre le sorelle sono Ginevra,Lucrezia e Flaminia. Ginevra è una delle sorelle più piccole della cantante. E’ seguitissima sui social e il suo account Instagram vanta oltre quarantamila seguaci (continua dopo il post).

Classe 1999, le due sorelle gemelle della cantante bolognese Lucrezia e Flaminia, le ultime della famiglia Lamborghini.

