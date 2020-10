Balla e mostra tutto, l’incidete bollente è dietro l’angolo: vestita così, la grandezza del suo lato A lascia tutti senza parole.

In pieno autunno, Elettra Lamborghini è in grado di innalzare la temperatura social nonostante quella esterna sia rigida.

Nelle sue ultime stories, infatti, la cantante bolognese appare estremamente sensuale: l’abito rosso che indossa mostra più del dovuto.

Non ci sono dubbi sul fatto che Elettra Lamborghini sia una delle artiste più amate del Bel Paese. E’ riuscita a conquistare il pubblico non solo grazie al suo talento ma anche per la sua sensualità fuori dal comune.

Quest’anno l’abbiamo vista alla 70° edizione del Festival della musica italiana con il brano Musica (e il resto scompare) che ha riscosso un enorme successo sulle principali piattaforme digitale ed è diventato un vero e proprio tormentone in radio.

Incidente bollente per Elettra Lamborghini

Il 26 settembre è convolata a nozze con il dj olandese Afrojack. Dopo un anno di fidanzamento, la coppia ha scelto di compiere il grande passo e sui social si mostrano più innamorati che mai.

E’ molto apprezzata anche per la sua semplicità e per la sua simpatia: ama condividere la sua quotidianità e non manca mai di strappare un sorriso ai suoi seguaci. Di recente, sul suo account personale di IG, ha pubblicato una serie di stories che hanno immediatamente catturato l’attenzione di tutti.

L’abito rosso mostra la grandezza del suo Lato A

In queste ore, sono apparse una serie di stories che non potevano passare inosservate. Elettra Lamborghini indossa un abito rosso molto aderente caratterizzato da una scollatura davvero profonda che lascia ben poco alla fantasia dei suoi ammiratori.

L’artista, inoltre, si lascia andare in un ballo sensuale che fa muovere tutto il suo prosperoso davanzale. Come sempre, è riuscita a stupire i suoi ammiratori.