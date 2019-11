Elettra Lamborghini di nuovo sotto la luce dei riflettori: la bella ereditaria mostra lo slip troppo stretto, i fan non possono che restare estasiati

Elettra Lamborghini la bellissima ereditaria fa ancora parlare di se questa volta per una foto che ha fatto girare la testa a milioni di followers.

Elettra Lamborghini lo slip stretto, fa impazzire il web

La bellissima ereditiera Elettra Lamborghini è di nuovo sotto la luce dei riflettori. In un modo o nell’altro la bella Elettra fa ancora parlare di se, questa volta per una foto sui social davvero sorprendente. La giovane infatti nelle ultime ore ha pubblicato uno scatto che di certo non è passato inosservato.

La giovane Lamborghini è molto attiva sui social d’altronde come le sue colleghe. Spesso infatti pubblica stories e foto sui suoi profili social, dove in un modo o nell’altro fa parlare di se. Questa volta però a portarla sulla bocca del gossip è stata proprio una foto molto piccante pubblicata su Instagram.

Elettra lo slip striminzito infiamma il web

L’ex coach di The Voice regala spesso ai suoi fan diversi scatti che la riprendono in abbigliamenti molto succinti. Questa è stata però la volta di uno slip davvero invisibile. La ragazza infatti si è mostrata in intimo, con indosso un accappatoio, lasciando intravedere le sue fantastiche forme. La giovane infatti sui social attraverso instagram stories, ha mostrato forse un po troppo.

Durante un Instagram stories, Elettra ha zoomato un po troppo sul suo di dietro, mostrando un dettaglio piccante ai fan. La giovane infatti ha mostrato ai suoi milioni di fan lo slip striminzito sui social e in bella vista i suoi numerosi tatuaggi.

Uno scatto che ovviamente in pochi minuti ha ricevuto tantissimi like, commenti e condivisioni. E non poteva non essere così!