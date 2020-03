L’intimo troppo sgambato mostra troppo, Elettra Lamborghini manda il web in delirio: la foto fa impazzire i fan

Elettra Lamborghini senza veli allo specchio, lo scatto della pagina fan stuzzica la fantasia dei suoi fan: le curve esplodono dall’intimo

Una delle cantanti più amate e apprezzate in tutto il mondo è, senza alcun dubbio, Elettra Lamborghini. L’ereditiera bolognese è molto attiva sui social dove non perde mai l’occasione di lasciare i suoi followers senza parole. Questa volta però, a mandare in tilt il web, è uno scatto pubblicato da una pagina fan che ritrae l’artista allo specchio senza reggiseno e con un perizoma che mette in evidenza il suo lato B da urlo!

Elettra Lamborghini sensuale su IG

Il mese scorso, Elettra Lamborghini ha partecipato alla 70° edizione del Festival della musica italiana. La cantante bolognese ha incantato per gli outfit scelti per la serata e anche per il suo brano ‘Musica, e il resto scompare’ che in rete e in radio è diventato un vero tormentone.

La pop star diventata famosa nel mondo con il singolo Pem Pem è molto attiva sui social e in questi giorni, a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, ha deciso di impegnare il suo tempo rispondendo alcune domanda dei fan, svelando dettagli inediti della sua vita privata. Un fan le ha chiesto: “quanti fidanzati hai avuto?”. La cantante bolognese ha affermato di averne avuti pochi e ha aggiunto, senza troppi giri di parole: “e tra l’altro alla metà non gliel’ho mai data“. In questi giorni, inoltre, sta organizzando il suo matrimonio con Afrojack, il Deejay olandese conosciuto in tutto il mondo.

Non molte ore fa, una pagina fan ha condiviso uno scatto che immortala Lamborghini in una posa decisamente bollente.

Il lato B in primo piano

Come già anticipato, una fan page ha pubblicato su Instagram una foto che ritrae la Elettra Lamborghini allo specchio. L’artista bolognese indossa una maglietta crop che lascia intravedere il suo prosperoso seno e un perizoma che mette ben in evidenza il suo lato B.

Anche uno dei video di recente caricati su una pagina fan ha fatto molto scalpore. Elettra è nota per la sua simpatia e per la capacità di prendersi in giro, questo video non fa altro che dimostrarlo.