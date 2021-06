Elettra Lamborghini, una Sirena a Mykonos: lo scatto in bikini stuzzica i...

L’affascinante ereditiera bolognese in vacanza a Mykonos regala un panorama mozzafiato, le sue curve strizzate in un bikini bianco: ‘Una Dea’.

Dopo la sua ultima esperienza nelle vesti di Opinionista a L’Isola Dei Famosi, e l’uscita del suo ultimo singolo, ”Pistolero”, Elettra Lamborghini è partita alla volta di Mykonos insieme a Ludovica Pagani, per godere di qualche giorno di Relax.

Una vacanza non iniziata esattamente come lei e la conduttrice speravano, a causa del maltempo, che le ha costrette a rivedere i loro outfit preparati per questa indimenticabile vacanza.

Ma ritornato il sole, e in diretta dal lussuoso Resort ove stanno alloggiando, la cantante ha regalato poche ore fa uno scatto dalle sfumature bollenti ai suoi followers, andati letteralmente in visibilio sui social.

Elettra Lamborghini, una sirena a bordo piscina

Una vera esplosione di sensualità nell’ultimo scatto postato dalla celebre opinionista dell’Isola dei Famosi, la quale poche ore fa, ha mandato in tilt i social con le sue forme davvero esplosive.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

A fare da sfondo allo scatto, il bellissimo paesaggio greco sul quale domina il corpo mozzafiato della seducente Elettra Lamborghini, la quale si è mostrata ai suoi milioni di followers fasciata di un meraviglioso bikini bianco.

Il costumino striminzito però non regge alle curve della Twerking Queen, che come una sirena moderna è riuscita ad ammaliare il suo ”pubblico maschile e femminile”.

Il post fa il boom di like

La foto in pochissime ore ha conquistato oltre 111mila like, destinati certamente ad aumentare nel breve periodo.

Copiosi i comenti da parte dei fan, i quali si sono chiesti se si sia ”fatta male” durante la sua discesa dal ”Monte Olimpo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Una dea, una Sirena, anche stavolta Elettra Lamborghini è riuscita a lasciare tutti senza fiato!