Elettra Lamborghini, short super attillati e lato A da paura: l’ultimo post della cantante bolognese fa impazzire i follower

La cantante bolognese, Elettra Lamborghini, torna sui social con uno scatto mozzafiato: indossa shorts attillati e il suo lato A è protagonista indiscusso.

Elettra Lamborghini incantevole su IG

Nel 2016, raggiunge la notorietà in seguito alla partecipazione del show Super Shore dove si è fatta conoscere per la sua simpatia ed il suo carattere esuberante. Successivamente, Elettra Lamborghini riscuote un enorme successo in ambito musicale grazie al singolo Pem Pem, certificato con due dischi di platino.

A febbraio scorso, l’abbiamo vista esibirsi sul palco dell’Ariston con con il brano Musica (e il resto scompare) diventato un vero e proprio tormentone in radio.

E’ un periodo particolarmente positivo per la cantante bolognese. A settembre convolerà a nozze con il suo fidanzato Afrojack.

A tal proposito, l’artista è finita nel mirino degli haters per uno scatto in cui si mostra con indosso un abito bianco molto provocate e dunque si sono sprecati i commenti di chi ha creduto che si trattasse dell’abito scelto per il giorno del suo matrimonio. In merito, ha affermato che era semplicemente un vestito realizzato da lei.

Nelle ultime ore, è nuovamente protagonista del web con un post che ha mandato in delirio la rete.

