Elettra Lamborghini, senza vestiti prova a coprirsi: la foto bollente manda in...

La Twerking Queen attira l’attenzione dei suoi followers con uno scatto dalle sfumature bollenti. Senza vestiti prova a coprirsi con le mani: ”Che meloni!”.

Bellissima, audace e ironica, nelle ultime ore, l’Opinionista dell’Isola dei Famosi è stata incoronata ”genio del marketing”.

Il motivo? Sta tutto nel suo ultimo post su Instagram con il quale ha conquistato oltre 500mila like e migliaia di commenti da parte dei followers caduti miseramente nel tranello della ricca ereditiera.

La sua foto senza vestiti? tutta una strategia! Ma scopriamone i dettagli.

Elettra Lamborghini usa le ”tet*e” per attirare l’attenzione dei suoi fan

Uno scatto con il quale ha stuzzicato le fantasie proibite del pubblico maschile e femminile sui social quello pubblicato pochissime ore fa dalla moglie del noto DeeJay AfroJack.

Lo scopo? Ricordare ai suoi fan che a partire dalla mezzanotte di questa sera, e dunque dai primi minuti dell’imminente venerdì 25 Giugno 2021, sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming ”Twerking Beach”, il quale comprende anche il suo ultimo tormentone estivo ”Pistolero”, già la canzone più ballata su Tik Tok.

L’EP sarà inoltre disponibile anche in versione CD, dal prossimo 9 Luglio.

Lo scatto osè fa il pieno di Like

Per attirare l’attenzione del pubblico Elettra Lamborghini ha posato con in dosso solo un pantalone di seta colorata. Senza intimo, tenta di coprire il suo prosperoso decollète, anche se quasi invano.

Le curve, molto pericolose, sono in primo piano e dominano l’intero scatto, il quale si è rivelata una mossa vincente per raggiungere il suo fine ultimo, ovvero fare da promemoria per l’uscita del suo EP. Una vera bomba di sensualità, intelligenza e di audacia!

E voi siete pronti a ballare sulle note del nuovo progetto della cantante?