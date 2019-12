Elettra Lamborghini senza trucco ‘Un’altra persona’: l’ereditiera si mostra senza maschere

Elettra Lamborghini di nuovo sotto la luce dei riflettori: questa volta la bellissima ereditaria si mostra senza trucco sui social mostra il vero volto

Elettra Lamborghini la foto al naturale

La bellissima Elettra Lamborghini è tornata a far parlare ancora di sé, questa volta a metterla sotto la luce dei riflettori è stata una foto sui social che ha lasciato i fan dell’ereditiera senza parole.

La giovane Elettra è ormai sempre sotto la luce dei riflettori anche per i suoi successi in classifica ma sopratutto per la sua personalità poco sobria. La giovane spesso infatti si fa vedere con abiti succinti e molto provocanti, ma spesso e volentieri preferisce stare senza tanti fronzoli. Pare però che la giovane sia stata ripresa proprio in spiaggia completamente struccata e diversa dal solito.

La Lamborghini senza trucco

La bellissima Elettra ha lasciato i fan senza parole. La Lamborghini infatti nelle ultime ore si è fatta riprendere completamente struccata e priva di qualsiasi fronzolo. Nonostante i fan siano abituati a vedere con tanto trucco e abiti scollati, la Lamborghini sembra essere, ogni tanto, anche un comune mortale, senza trucco e leggermente sfatta. La foto infatti è stata postata sui social, dove Elettra si mostra completamente diversa dal solito.



La ragazza si è mostrata struccata a mare, ma quello che ha stupito i fan è l’aria da ragazza semplice che ha mostrato di avere in quella foto. La giovane infatti è stata ripresa al naturale seduta ad un bar mentre rimasta incantata dalla bellezza di Miami.

La giovane è in pantaloncini e costume rosa e mostra ai fan tutta la sua semplicità e bellezza. La foto dal mondo del web è stata molto apprezzata, pare infatti che la giovane piaccia molto di più in versione naturale.