Elettra Lamborghini senza ciglia finte e trucco, irriconoscibile: lo scatto diventa virale

Elettra Lamborghini stupisce i fan: la famosissima ereditiera si toglie il make up e ciglia finte mostrando ai fan una versione diverse

La bellissima pop star italiana, Elettra Lamborghini, ha stupito i suoi fan. Il video postato sui social ha fatto grande scalpore tra i followers che hanno visto per la prima volta la bellissima ereditiera senza un filo di trucco.

Elettra Lamborghini senza trucco

La giovane e ricchissima pop-star, Elettra Lamborghini, è sempre una delle più chiacchierate del mondo del gossip. La Lamborghini infatti si mostra ai social sempre impeccabile, con vestiti vistosi e trucco che di certo non passa inosservato. Nelle ultime ore però la bellissima pop star si è mostrata totalmente diversa da come appare di solito, mostrandosi finalmente come madre natura l’ha fatta.

La giovane Elettra infatti, si è finalmente mostrata a “nudo” rivelandosi ai fan senza trucco. La cantante infatti ha messo per un po da parte ciglia finte e trucco eccessivo, facendosi apprezzare dai fan anche cosi al naturale.

La Lamborghini stupisce i fan

La giovane cantante infatti si è mostrata in una versione inedita. La figlia di Tonino Lamborghini, si è decisa finalmente di mostrarsi senza trucco e tutte quelle ciglia finte che le nascondono lo sguardo.

Finalmente una versione acqua e sapone per la bella ereditiera che ha lasciato i fan senza parole. In queste ultime ore infatti, la bella Lamborghini ha finalmente deciso di mostrarsi in una versione diversa e del tutto naturale.

La versione che ha regalato ai suoi fan infatti, ha lasciato gli utenti senza parole. Non si può dire che sia cambiata totalmente, ma la differenza si nota. È pur vero che a volte il trucco fa miracoli, ma Elettra a quanto pare nonostante appari in maniera diversa da quella solita, ha lasciato che i suoi fan apprezzassero la sua bellezza anche senza trucco.