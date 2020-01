Senza intimo allo specchio, il riflesso mostra troppo: Elettra Lamborghini incendia i social con le sue stories bollenti

Elettra Lamborghini accende i social con la sua ultima stories su Instagram. La ricca ereditiera si specchia senza intimo. Lo scatto piccante fa il giro del web

Elettra Lamborghini, figlia del celebre imprenditore Tonino Lamborghini è tra i personaggi più acclamati e controversi della nostra epoca.

Anche conosciuta come la Twerking Queen, abbiamo conosciuto le sue qualità da giudice nell’arco del talent ‘The Voice of Italy’.

Molto seguita, soprattutto sui social, la ricca ereditiera, si sta pian piano facendo strada nell’olimpo delle celebrità al punto di star diventando un modello per molte ragazzine, che sognano di ‘essere come lei’.

L’esplosiva e irriverente, ama infine condividere con i suoi fan scatti del suo privato professionale e quotidiano. Ed è così che proprio poche ore fa ha fatto impazzire tutti con un selfie nello specchio senza intimo. Scopriamo di più (l’articolo continua dopo la foto).

Elettra Lamborghini, tenta di coprire il seno nudo allo specchio

Una vera star su Instagram dove vanta quasi 5 milioni di follower, l’ex giudice di The Voice è spesso al centro del gossip non solo per la sua personalità irriverente ma anche per i suoi scatti bollenti.

Con la sua ultima stories, Elettra Lamborghini ha letteralmente inincendiato i social. La Twerking Queen si mostra infatti dinanzi allo specchio della sua camera mentre a torso nudo tenta di coprire il suo seno prosperoso con le mani.

Lo scatto pubblicato sui social diventa subito virale (l’articolo continua dopo la foto d’archivio).

Elettra Lamborghini, lo scatto piccante manda i fan in delirio

La nostra amata Twerking Queen, ha stuzzicato così l’immaginazione dei suoi follower con il suo ultimo scatto bollente sui social, il quale in poco tempo ha ricevuto innumerevoli consensi tra gli utenti della piattaforma social diventando subito virale.

Elettra Lamborghini colpisce ancora con le sue curve esplosive e il suo corpo mozzafiato. Ecco ora lo scatto social che ha fatto impazzire tutti: