La cantante ha postato un video da censura, in cui mostra il suo enorme lato B mentre twerka per i suoi fan.

Elettra Lamborghini è incontenibile sui social e carica un video diventato virale in breve tempo.

La cantante, da poco sposata con AfroJack, augura a tutti un sereno Natale e un felice anno nuovo e lo fa con un video inaspettato.

Il filmato è incredibile e la mostra mentre twerka in modo assurdo! I maschietti sono letteralmente impazziti!

La cantante è senza filtri e agisce sempre in maniera impulsiva, specie sui social, dove si mostra spesso senza veli e non se ne preoccupa.

Di recente, l’ereditiera ha addirittura caricato un video mentre twerka e ha mostrato a tutti il suo lato B che è davvero esplosivo.

Elettra è la Kim Kardashian o la Nicki Minaj italiana. Non ha nulla da invidiare alle star internazionali, anche perché è seguitissima in tutto il mondo!

Su Instagram dov’è super popolare, è seguita da 6 milioni e mezzo di followers, che la sostengono quotidianamente e la tempestano di likes e cuoricini.

Il video mentre twerka è esagerato

Il video di Elettra mentre twerka è diventato immediatamente popolare e ha trascinato la cantante al centro dell’attenzione dei media.

A corredo del filmato, la cantante ha scritto:

“Merry Twerking Christmas!! 🎅🎄😂 from me e il mio cul*ne! Che dopo questo 2020 di c*lo ce ne vuole tanto😂😂😂 tagga chi ha bisogno di un po’ di 🍑😂😂 #f*ck2020 #merrychristmas #twerkingqueen”

La cantante spera, in qualche modo, di esorcizzare questo 2020 così negativo, in vista di un 2021 migliore per tutti noi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Il video è da censura e il lato B di Elettra è incontenibile. La cantante sarà sicuramente soddisfatta di aver attirato l’attenzione di tutti.