Senza biancheria, lo spacco altissimo lascia poco all’immaginazione: Elettra Lamborghini manda in visibilio i fan con le sue curve prorompenti

Elettra Lamborghini, è ormai un icona dello spettacolo italiana, meglio conosciuta come la Twerking Queen, classificandosi così tra personaggi più influenti degli ultimi tempi.

La sua celebrità nel bel paese è arrivata a seguito della sua partecipazione a The Voice of Italy dove ha ricoperto il ruolo di giudice e l’uscita del suo singolo irriverente ‘Pem Pem’ rimasto per lunghe settimane in vetta alle classifiche durante l’estate 2019.

Molto seguita e amata sui social, la ricca ereditiera ha incendiato il web con il suo ultimo scatto senza intimo. Scopriamo di più (l’articolo continua dopo la foto).

Elettra Lamborghini senza intimo scatena i social

Poche ore fa la nostra Twerking Queen ha pubblicato uno scatto davvero molto particolare con il quale ha scatenato le fantasie e l’immaginazione dei suoi quasi 5 milioni di followers.

Uno scatto apparentemente ingenuo che la vede in realtà senza indumenti intimi.

Elettra Lamborghini si mostra così fasciata di un lungo soprabito dalla scollatura vertiginosa che si ferma proprio li nella fascia inguinale.

La spallina cede mettendo in evidenza le sue rotondità morbide e abbondanti (l’articolo continua dopo la foto).

Elettra Lamborghini stuzzica l’immaginazione dei fan

La giudice di The Voice of Italy con il suo ultimo post sui social, ha saputo stuzzicare l’immaginazione dei suoi fan, i quali l’hanno subito sommersa di like e apprezzamenti di ogni genere:

‘La più bella del mondo’

scrive un utente, e ancora:

‘Una Queen, una diva’

scrive un altro fan rimasto senza parole per la cotanta bellezza della ricca ereditiera. Ecco il post che ha scatenato i fan sui social: