Elettra Lamborghini nella bufera, Lato B ''pieno di silicone''? Il suo segreto per un di dietro da infarto senza ''plastica'

L’ultimo scatto social della cantante ha mandato in escandescenza gli utenti. Il suo Lato B è ”tutto di silicone”? Pare proprio di no, ecco come fa ad averlo così ”abbondante”.

Continua la sua vacanza da sogno a Mykonos insieme alla sua compagna di viaggio, Ludovica Pagani.

A documentare il tutto ci ha pensato la stessa Elettra Lamborghini, la quale negli ultimi giorni sta regalando immagini delle sue curve e dei panorami mozzafiato.

Ed è proprio l’ultima foto pubblicata dalla cantante di ”Pistolero”, che in queste ultime ore sta scalando le classifiche nazionali e non, a catturare l’attenzione degli utenti.

Come è noto, tra i tratti distintivi dell’Opinionista dell’Isola dei Famosi non ci sono solo i suoi numerosi tatuaggi, ma anche il suo prosperoso Lato B, il quale è finito sotto accusa.

La ricca ereditiera si è ”rifatta” il di dietro? I ben informati rivelano la verità, ecco come fa ad averlo così ”pronunciato” senza ”plastica”.

Il segreto del Lato B di Elettra Lamborghini

Pochissime ore fa, la vocal coach di The Voice of Italy ha pubblicato uno scatto dalle sfumature sensuali. Dinanzi a un panorama da sogno, la Lamborghini si è mostrata in tutta la sua bellezza, sfoggiando le sue curve morbide e burrose.

A balzare all’occhio di diversi utenti, il suo Lato B, che in primo piano domina l’orizzonte catturato dall’obiettivo dello smartphone.

Gli utenti in questione hanno accusato la Twerking Queen di essere ricorsa alle mani esperte di un chirurgo, che le avrebbe riempito il ”di dietro” di silicone. In realtà, la cantate ha subito si un’intervento di chirurgia estetica per rimodellare il suo Lato B. Si chiama BBL.

Ecco di cosa si tratta!

Che cos’è la BBL, la Brazilian butt lift scelta dalla Lamborghini

Niente silicone per il Lato B perfetto della moglie di Afro-Jack. Il suo segreto consiste nella ”Brazilian Butt lift” ovvero un tipo di intervento che permette di rimodellare il proprio Lato B iniettando il proprio grasso corporeo, proveniente principalmente dall’addome, dalle cosce o dalla schiena.

Il grasso recuperato dalle diverse parti del corpo subisce poi un particolare trattamento di purificazione, per poi essere iniettato nei punti desiderati e modellare la parte a proprio piacimento.

Un risultato strabiliante. Voi che ne pensate?