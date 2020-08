Elettra Lamborghini l’abito cede e si squarcia: ‘Sotto non c’è nulla’

Elettra Lamborghini ipnotizza i follower: la scollatura che caratterizza il suo abito risalta il suo décolleté esplosivo, impossibile non guardare lì!

La regina indiscussa del twerk, Elettra Lamborghini, torna ad ipnotizzare i suoi follower.

La cantante bolognese ha condiviso una foto che la ritrae con indosso un abito bianco che lascia ben poco spazio all’immaginazione: lato A in primo piano!

Elettra Lamborghini, l’abito bianco fa sognare

Si tratta di un periodo d’oro per Elettra Lamborghini. Il 26 settembre convolerà a nozze con il noto dj Afrojack. Il lieto evento è stato interamente organizzato dal famoso wedding planner, Enzo Miccio. Inoltre, in questi giorni, la coppia è stata paparazzata in una nota gioielleria di Milano per la scelta delle fedi nuziali.

L’artista non perde mai l’occasione di stupire i suoi follower e ci è riuscita anche poche ore fa. La giovane si è recata negli studi televisivi di Cologno Monzese con indosso un abito bianco che mette ben in evidenza le sue forme da urlo.

Il lato A è protagonista dello scatto

Una sensualità esplosiva quella di Elettra Lamborghini. In queste ore, è apparso sul suo account IG un nuovo scatto che ha mandato il tilt la rete. Per quale motivo?

Dal tag in alto, si intuisce che la giovane si è recata negli studi televisivi di Cologno Monzese. Tuttavia, non è passata inosservata la mise scelta dalla cantante bolognese.

Nel dettaglio, l’artista indossa una tutina bianca con frange caratterizzata da una scollatura profonda che lascia ben poco spazio all’immaginazione. Il suo décolleté è protagonista dell’ultimo post social:

In pochi minuti, lo scatto in questione ha collezionato un boom di like e commenti.