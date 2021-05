Un piccolo incidente dietro le quinte per Elettra Lamborghini: la salopette della cantante non è riuscita a contenere le curve.

Una cantante tutta curve: Elettra Lamborghini è molto amata proprio per la sua semplicità e la sua spontaneità. La ricca ereditiera non si è accontentata di fare una vita comoda, ha voluto dimostrare a tutti di avere molto più di un cognome prestigioso e ha iniziato ormai parecchi anni fa la sua carriera da cantante.

Oggi sui social è una delle artiste più seguite da giovani e meno giovani. Le sue foto diventano in pochi minuti molto cliccate e non c’è da chiedersi come mai.

Elettra Lamborghini, la salopette non trattiene le curve

Di certo Elettra Lamborghini è pienamente consapevole delle sue grazie ed è per questo che non smette mai di metterle in mostra. Anche dietro le quinte, incidenti bollenti, non mancano mai.

Questa volta, è una salopette troppo stretta a combinare un pasticcio: Elettra, in una delle sue stories mostra che alcuni bottoncini sul davanzale voluminoso saltano lasciando fuoriuscire tutto dalla salopette striminzita.

Una foto che ovviamente è stata visualizzata in massa.

Elettra, il seno sbrodola fuori

Ciò che spiazza è la sua naturalezza, un’innocenza che rende queste sue foto meno maliziose e sicuramente simpatiche oltre che provocanti.

La Lamborghini ha di certo molto più di un bel corpo da mostrare ai fan. Grazie a L’Isola dei famosi, Elettra sta dimostrando di essere molto brava anche come opinionista oltre che come cantante, giudice di talent e ballerina.

Non bisogna dimenticare che Elettra è la regina italiana del Twerking: il movimento del bacino e del lato B.