Elettra Lamborghini esagera: la vestaglia si apre, rotola tutto fuori

La cantante ha postato una foto incredibile, che ha lasciato di stucco i fan. Il lato A è da urlo! Guardate lo scatto.

Elettra Lamborghini si rimette al centro dell’attenzione mediatica con una foto scandalosa, che ha letteralmente sconvolto il suo pubblico.

L’ereditiera ha postato uno scatto in cui si mostra in una versione inedita, alla quale i fan hanno reagito in maniera entusiastica.

Curiosi di vedere lo scatto bollente di Elettra Lamborghini? Continuate a leggere!

La foto di Elettra Lamborghini è da censura

La cantante ha postato uno scatto a dir poco SPINTO, che la mostra con una mise d’eccezione, sensuale e provocante.

Elettra indossa una vestaglia di seta in animalier, che si poggia in maniera delicata sulla sua pelle scoperta.

La donna non porta nulla sotto il vestito e rischia di rimanere nuda durante lo scatto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini)

Il seno prosperoso non può essere trattenuto e rischia di esplodere davanti agli occhi increduli dei fan che la seguono su Instagram, che sono ben 6 Milioni e mezzo.

La cantante nasconde un segreto ai fan

La foto di Elettra ha fatto il pieno di like ed è arrivata a quota 283 mila cuori.

A corredo della foto, ha aggiunto una didascalia piuttosto eloquente che cita:

“É curiosa ma non esce tranquilly….❤️ #onset #comingsoon 😜”

A cosa sarà riferito il “Coming soon” nella caption? Secondo i fan a dei progetti che la donna potrebbe avere in serbo.

Alcuni utenti, infatti, hanno supposto che potrebbe trattarsi di collaborazioni fruttuose e hanno commentato:

“No raga, io sto impazzendo solo al pensiero che Elettra ci stia nascondendo tante sorprese.”

Non è chiaro quali siano i piani di Elettra, ma ciò che è chiaro è che i fan non stiano nella pelle per scoprirli.