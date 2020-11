Elettra Lamborghini mezza nuda per presentare il suo album: commenti da bollino rosso

Elettra Lamborghini mezza nuda per presentare il suo album: commenti da bollino...

L’ereditiera sconvolge i fan con uno scatto che mostra tutta la carica sensuale di cui è dotata, i seguaci sono incontenibili.

I fan di Elettra Lamborghini si sono scatenati sul suo ultimo scatto in cui presenta il nuovo album di figurine.

Elettra Lamborghini presenta il suo nuovo album

Conosciamo tutti la bellissima e simpaticissima Elettra Lamborghini. Ereditiera, influencer, cantante, concorrente di reality show, Elettra è un vero e proprio uragano di solarità.

Sensualissima, è desiderata dagli uomini che la riempiono di apprezzamenti sotto i post che carica quotidianamente sui social. La Lamborghini è seguitissima anche dalle donne, che la sostengono in ogni suo progetto e conquista professionale.

Di recente, Elettra ha presentato il suo album di figurine. Un progetto molto divertente, a cui tiene veramente tanto, e che ha voluto condividere con i fan più accaniti.

Immediato il sostegno dei seguaci su Instagram, che sono rimasti sconvolti, però, da un altro scatto, in cui la cantante si mostra seminuda!

La foto è clamorosa, il lato b da urlo!

Non è autunno inoltrato per Elettra Lamborghini, che lascia a bocca aperta i fan postando uno scatto bollente in cui si mostra seminuda.

L’ereditiera si è mostrata vestita di un solo costume nero, molto sgambato, che lascia ben visibile non solo il tuo tatuaggio, ma anche il suo lato b da urlo!

Lo slip è molto più su dell’anca e il lato b straripa copioso da tutti i lati. L’atmosfera si accende e i fan sono incontenibili!

Poca attenzione rivolta all’album di figurine, che consta di 32 pagine, per un totale di 144 figurine, diviso in tre parti. Al centro della scena solo Elettra con le sue forme sinuose!