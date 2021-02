Elettra Lamborghini rompe con l’amico famoso e pixella il volto in un video

L’ereditiera ha trasmesso un video in diretta tv, pixellando il volto dell’ex amico famoso che ha commesso un errore imperdonabile.

Conosciamo tutti Elettra Lamborghini, la celebre cantante ed ereditiera, molto seguita in televisione e sui social.

Di recente, si è resa protagonista di un gesto che sta facendo molto discutere e che è correlato alla sua cerchia di amici famosi.

Qualche tempo fa, infatti, Elettra è arrivata addirittura a pixellare il volto di un suo ex amico, in un video andato in onda in diretta tv.

Il vecchio legame aveva commesso un errore clamoroso, che l’ereditiera non è riuscita affatto a perdonargli.

Elettra Lamborghini rompe con l’amico famoso, ecco chi è

L’ereditiera è circondata da noti personaggi del mondo dello spettacolo e del web, ai quali è molto affezionata.

Tra questi, non c’è più Marco Ferrero, conosciuto con il nickname di Iconize.

Abbiamo sentito parlare di lui in quanto ex fidanzato di Tommaso Zorzi e per aver finto un’aggressione omofoba, i cui retroscena sono stati svelati da Soleil Sorgé nel salotto di Barbara d’Urso.

Elettra, dopo lo scoppio dello scandalo, non è riuscita a perdonare l’amico e ha preferito tagliare i ponti con lui.

La Lamborghini è molto vicina alla comunità LGBTQ+ e non è riuscita ad accantonare il rancore nei confronti del gesto di Iconize.

L’ereditiera pixella il suo volto in diretta

Elettra, durante una puntata del suo programma “Elettra (E il resto scompare)”, in onda su Discovery, ha trasmesso un video che mostrava i volti di alcuni suoi amici che ballavano in barca.

In quell’occasione, era presente anche Iconize, il cui volto è stato pixellato dall’ereditiera, che ha voluto renderlo irriconoscibile.

Marco Ferrero, informato di quanto accaduto, ha commentato così:

“La trovo una grande infamata. Lo ha fatto per marketing, perché poteva omettermi dalla puntata, invece è andata a ripescare una clip di due secondi, che tra l’altro avevo fatto io.”

Chi ha ragione?